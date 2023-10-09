Вышел тизер-трейлер фильма "Майор Гром: Игра"

В ролике также показана потасовка в одной из тюрем Петербурга — эту сцену снимали в закрытом следственном изоляторе города.

Сюжет второго фильма происходит спустя год после событий первого. Санкт-Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский оказался в психиатрической лечебнице. Игорь Гром оказался главной знаменитостью в городе, его жизнь стала практически идеальной. Однако идиллию полицейского прервал новый злодей, именующий себя Призраком.