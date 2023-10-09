Назван лучший фильм фестиваля "Маяк"

Фильм "Каникулы" Анны Кузнецовой о жизненных проигрышах взял гран-при кинофестиваля "Маяк". Лучшим дебютом признана картина "Королевство" Татьяны Рахмановой о выпускниках детского дома, которые решают роскошно отметить свой праздник, передает корреспондент ТАСС.

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Председатель жюри фестиваля, продюсер таких фильмов как "Вор", "Ворошиловский стрелок", "Сердце пармы" и многих других Игорь Толстунов рассказал ТАСС, что выбирать победителей было крайне сложно.

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"Мы потратили много времени, чтобы принять окончательное решение. <...> Каждый фильм вносил какие-то свои изменения, и это здорово, потому что гораздо хуже, когда в фестивале есть очевидно неудачные вещи. Здесь на удивление, это уже все поняли, сильная и ровная, в хорошем смысле, программа", - сказал он.

Помимо Толстунова в состав жюри вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Однако Козловский не приехал на фестиваль и "работална удаленке".

Победители получили статуэтку из серебра и позолоты в виде линзы маяка. По словам организаторов, такой выбор дизайна обусловлен тем, что по форме это напоминает одновременно осветительный прибор со съемочной площадки и линзу кинопроектора.

О победителях

Креативным продюсером фильма "Каникулы" выступил режиссер Борис Хлебников. Также в создании картины приняли участие продюсеры Наталья Дрозд и Юсси Рантамяки и оператор Яни-Петтери Пасси, которые работали над "Купе номер 6".

По словам Кузнецовой, этот фильм о людях, которые проиграли, но им нужно продолжать жить. По сюжету 12 школьников из калужского театрального кружка летят в Сочи на фестиваль. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова), а также молодая и инфантильная учительница-режиссер Таня (Дарья Савельева). Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а репетиции оказываются под угрозой.

Картина "Королевство", победившая в номинации "Лучший дебют", рассказывает историю о выпускниках детского дома, которые снимают коттедж и устраивают вечеринку. Когда срок аренды и деньги у них заканчиваются, герои не хотят, чтобы праздник завершался и превращают дом в настоящую крепость. В картине снялись реальные выпускники детского дома и всего лишь два профессиональных актера.

О фестивале