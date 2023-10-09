На экраны выходит байопик Мартена Прово "Обнаженная муза"
Фестиваль фильмов об искусстве, который шестой раз проводит газета The Art Newspaper Russia откроется 16 октября российской премьерой фильма "Обнаженная муза", который поставил Мартен Прово. Билеты уже в продаже.
Для французского режиссера Мартена Прово это не первый байопик - до этого была картина о художнице-аутсайдере "Серафина из Санлиса", собравшая несколько "Сезаров". Но на этот раз он создает двойной портрет - при том, что большинство зрителей привлечет история любви Пьера Боннара к своей натурщице, Прово, похоже, не меньше, чем жизнь классика импрессионизма интересует история его второй половины.
Марта Боннар решится взять кисть сама, но перед нами точно не история в духе "Пигмалиона". Скорее, наоборот, фильм предлагает прочитать заново знакомую историю искусства, взгляд на которую выстраивается через рамку женской судьбы.
Но биография лишь один из маршрутов, по которому можно пытаться прийти к пониманию тайн творчества. Другой путь - сами произведения. Работы, созданные Жаном-Анри Массу за 45 лет в лесу Марминьяка, вдалеке от протоптанных туристических троп, заставляют вспомнить и лэнд-арт, и древние наскальные рисунки, но главным образом - арт брют.
Режиссер Антуан Буте, сделавший в 2009 году фильм о странном лесном затворнике, создавшем персональный подземный лабиринт со своими произведениями, открывает мир не столько маргинала, страдающего от психоза, сколько художника, ищущего исчезнувший рай и создающего его из того, что под руками. Из камней, который он шлифует вручную и покрывает рисунками… Из земли, в которой Массу роет лабиринт … Из песен, с которыми он обращается к человечеству.
Этот альтернативный арт-проект длиною в жизнь, запечатленный на видео в 2009 году, производит ошеломляющее впечатление. Он оставляет ощущение непостижимой тайны человеческого творчества, благодаря которому человек может жить и оставаться человеком. Художник умер спустя 9 лет после выхода фильма. Но фильм "Страна равнин" сохранил для нас его мифологическую вселенную.
"Страна равнин", как и фильм "Большие уши слушают ногами" (2022), художников Илы Бека и Луизы Лемуан о знаменитом тайском архитекторе Бунсерме Премтада входит в спецпрограмму феста, подготовленную куратором кинопрограмм ГЭС-2 Денисом Рузаевым. Она, очевидно, обращается к теме инклюзивного искусства. Так, архитектор Бунсерм Премтада родился слабослышащим, но сумел превратить слабость в преимущество: он проектирует здания, чувствительные к вибрациям звука, а значит и к присутствию человека. Название этому документальному фильму дала фраза Премтада: "У слонов большие уши, но звук они воспринимают в основном ногами".
Но, конечно, главным хитом фестиваля обещает стать триллер Жюстин Трие "Анатомия падения", обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля этого года. После сеанса в ГЭС-2 запланировано обсуждение картины с программным директором The Art Newspaper Russia Film Festival Мариной Торопыгиной и киноведом Львом Караханом.
И хотя лауреат Канн вне конкуренции, практически каждый фильм фестиваля обещает и драматический сюжет. Например, травелог, переходящий в расследование, предлагает документальный фильм "Путешествие" (2021). Израильский театральный художник, режиссер Итамар Векслер, чей папа - знаменитый художник Яков Векслер, отправляется в путешествие в поисках ответа на семейные тайны. Его интересует судьба бабушки, оставшейся в Европе 1930-х, когда все ее родные уехали в Палестину. Семейная драма на фоне истории ХХ века открывает малоизвестные страницы трагедии Холокоста.
А фильм "Химера", снятый Аличе Рорвахер и получивший на Каннском фестивале премию Французской ассоциации киноискусств (AFCAE), и вовсе соединяет поиски археологов, историю о грабителях этрусских гробниц с воспоминаниями героя о любви юности. Реальность снов, прошлого и итальянских древностей оказывается разом прочной и зыбкой, меланхоличной и ироничной.
Фестиваль продлится до 22 октября в Москве и Петербурге, представит фильмы в ГЭС-2 (Кинотеатр "ГЭС-2" стал партнером фестиваля), в кинозалах Третьяковской галереи, лектории "Гаража", центре "Зотов", "Кино&Театре" в Англетере, и, конечно, в кинотеатре "Художественный".