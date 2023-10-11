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Завершились съемки финального сезона сериала "Трудные подростки"

В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? Смогут ли они простить друг друга? Об этом расскажет новый сезон.

Завершились съемки финального сезона "Трудных подростков"
© Волга Ньюс

"Подростки всегда трудные. В моей жизни этот возраст, как и у всех, прошел не без приколов. Мне кажется, важно об этом говорить и снимать кино. Потому что молодые люди, которые это смотрят, должны понимать, что они не одиноки в своих проблемах, что это часть пути и часть взросления. И большая часть всего происходящего с человеком в этот период — это нормально. Это никак не характеризует его в том, каким он станет во взрослой жизни. Наоборот — это ошибки, которые тебя учат и делают настоящим, заставляют тебя расти и двигаться", — сказала актриса Дарья Верещагина.

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"На съемочной площадке была дружественная атмосфера, вся команда работала с горящими глазами, и мне как новичку было очень комфортно. Я попробовала себя в совершенно новой для себя роли и рада, что дебют случился именно в "Трудных подростках 5" — в сериале про реальную жизнь, про настоящие взаимоотношения. И эта футбольная эстетика, динамичный монтаж, неоновые вставки, яркие образы героев очень увлекают, понимаю, почему он так популярен", — отметила актриса Ингрид Олеринская.

За четыре сезона "Трудные подростки" получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. В 2019–2022 году сериал получил более 15 наград, в том числе за социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Были созданы документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, целью которых стала поддержка подростков в трудных ситуациях.

О пятом сезоне сериала "Трудные подростки" (18+)

Производство: Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО " ИРИ" ) по заказу "НМГ Студии"

Онлайн-кинотеатры: Wink.ru (в линейке Wink Originals) и more.tv (в линейке more originals),

Режиссер: Николай Рыбников

Продюсеры Prospect Production: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Сергей Бородин, Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Борис Мокроусов

Креативные продюсеры: Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Родион Белецкий

Сценаристы: Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко, Ася Беликова, Сергей Лахтин, Майя Ветрова, Дмитрий Минаев, Михаил Дундуков

Актеры: Никита Волков, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Александр Лыков, Виталий Андреев, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Анастасия Красовская, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Дарья Алыпова, Дарья Верещагина, Ингрид Олеринская и другие.