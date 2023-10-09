Сценарист первого сезона «Зимородка» не вернется к работе над сериалом

В последнее время фанаты турецкого сериала «Зимородок» активно обсуждали слухи о возможном возвращении сценариста Мехмета Барыша Гюнгера, который работал над первым сезоном.

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Зрители отметили, что второй сезон, над которым трудится уже другая команда, испытывает проблемы с сюжетом — так, характеры ряда персонажей резко изменились, что понравилось далеко не всем.