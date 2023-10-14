Интересные факты о культовом советском фильме “Любовь и голуби”

Кто не любит одну из гениальнейших картин СССР “Любовь и голуби”? Только редким фильмам удается завоевать большую популярность сразу после выхода, творению Владимира Меньшова удалось сделать это.

© Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Даже самые преданные поклонники советского кинематографа не знают некоторые интересные факты о съемках картины, хотя они действительно заслуживают внимания. “Рамблер” собрал несколько впечатляющих вещей, которые было бы интересно узнать об одной из культовых советских картин.

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История, основанная на реальных событиях

За основу фильма была взята реальная история любви Василия и Надежды Кузякиных, которые жили по соседству с автором оригинальной пьесы “Любовь и голуби”. По рассказам бабушки писателя, Василий поехал лечить “органы движения”, и изменил на курорте с другой женщиной. По приезде, бабушка встречала Кузякина со словами: “Поотрубать бы им эти органы!” Эта цитата вошла в произведение, и потом стала известной во всей стране благодаря фильму.

Изначальная задумка и результат

Меньшов хотел снять спокойный и вдумчивый фильм в духе кинорежиссера Шукшина, но в итоге передумал. Ему показалось, что кино получается слишком скучным, поэтому было решено разбавить картину игровыми вставками, танцами, юмором и яркими костюмами.

Съемки курортного отдыха Василия

Эту сцену снимали на Черном море, причем не в разгар купального сезона, а в конце ноября. Температура воды была около 14 градусов, но актерам приходилось держать лицо: следовать тексту и не показывать, что им очень холодно. Эта сцена тяжело далась Гурченко, которая плохо переносила низкие температуры. Момент фильма, где Василий прыгает с порога своего дома, планировали снять с первого раза. Но из-за холода актер забыл все слова, и, вынырнув, спросил у своей коллеги: “Люсь, а че говорить-то?” Во время второго прыжка актер чуть не задохнулся из-за галстука, который сдавил шею в воде, поэтому пришлось перерезать его прямо в море. С третьей сцены все получилось, и Меньшов, в знак солидарности, сам прыгнул в ледяную воду.

Запрещали картину к показу