Шестой сезон сериала «Корона» станет финальным

Netflix выпустил тизер шестого и финального сезона сериала «Корона» рассказывающий о правлении королевы Елизаветы II. Вместе с роликом онлайн-кинотеатр объявил, что продолжение разделят на две части: первая станет доступна 16 ноября, а финальные эпизоды выйдут 14 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Таким образом, «Корона» продолжит тенденцию последних лет по разделению сезонов на две части. Ранее с этим же столкнулись и другие шоу Netflix, включая «Ты», третий сезон «Ведьмака» и четвёртый сезон «Очень странных дел».