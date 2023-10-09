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Трогательная история и ошеломляющий успех: как снимали фильм «Белые росы»

40 лет назад, в 1983 году, на киностудии «Беларусьфильм» начались съемки картины «Белые росы». Успех фильма был невероятным: в первый год проката его посмотрели более 36 миллионов человек.

Как снимали фильм «Белые росы»
© Вечерняя Москва

Сценарий Алексея Дударева — рассказ о деревеньке Белые Росы, доживающей последние дни и уже фактически застроенной городскими многоэтажками, так и назывался — «Деревня». И в том самом 1983-м Дударев победил конкурентов на объявленном киностудией конкурсе сценаристов. Фильм по сюжету-победителю обещали снять в тот же год, и не обманули. Обратите внимание: если населенный пункт называется Белые Росы (оба слова с большой буквы), то фильм — «Белые росы», объяснение чему дается в самой картине: Белый — это значит чистый, верный своим.

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Предки наши жили на Руси, звали которую Рось, и были росами… Сюжет щемящей истории (язык не поворачивается назвать ее комедией, несмотря на огромное количество комических моментов, это все же набор драм) в целом незатейлив. 80-летний Федор (Федос) Ходас, вдовец, отец троих сыновей, собирается переезжать в городское жилье, и душа его разрывается от этого, но еще больше болит его сердце за сыновей.

С каждым из них у него свои отношения, и каждые отношения — проекция безмерной родительской любви. Возможно, чтобы подчеркнуть равенство этой любви, братья, по замыслу режиссера, должны были быть тройняшками. Искали подходящих близнецов долго, но не нашли и скорректировали сценарий, сделав Ходасов просто погодками.

Феноменальный успех картины обеспечила и понятность истории — если не для всех и каждого, то для многих, и, конечно, уникальный актерский состав.

Что интересно: от первоначального списка предполагаемых актеров не осталось практически никого. Так, на роль Васьки режиссер Игорь Добролюбов, до этого снявший драму «Расписание на послезавтра» и «Удивительные приключения Дениса Кораблева», собирался приглашать Александра Абдулова, соискателями были также Михаил Кононов, Александр Михайлов, Евгений Стеблов и Валерий Золотухин. Однако после проб Караченцова все сомнения отпали — Васька «нашелся».

Роль среднего брата, Сашки, досталась Михаилу Кокшенову, причем пробы проходили также Александр Ширвиндт, Владимир Гостюхин, Владимир Конкин и даже Борис Клюев. Только представьте, какими разными могли быть эти Сашки! На роль старшего брата, Андрея, которого в картине в итоге сыграл белорусский актер Геннадий Гарбук, пробовались Александр Денисов и Михаил Кононов. Федоса сыграл неподражаемый Всеволод Санаев. «Соперниками» его были Владимир Зельдин, Анатолий Кузнецов и Лев Дуров.

Юрий Никулин, об участии которого в фильме создатели просто мечтали, отказался сразу — из-за занятости. Федоса создатели картины непременно хотели видеть серьезным — чтобы был резкий контраст с соседом, балагуром Тимофеем, роль которого изначально хотели отдать Георгию Вицину, а в итоге досталась она Борису Новикову.

Ну а роль самой деревни Белые Росы замечательно сыграла Девятовка — реальное поселение, «захваченное» городом.

…Итак, привычный мир рушился: задавленная новостройками деревенька отжила свой век. И нет, не сдать Ходасу корову на мясо, хоть так и больше выручишь за кормилицу денег. И как же страшно оторваться от земли! Но самой острой темой сюжета стал, конечно, любовный треугольник, «вершинами» которого были младший сын Васька (Николай Караченцов), его жена Маруся (Галина Польских) и любовь ее юности Мишка Кисель. Станислав Садальский сыграл его блестяще, представить без него картину невозможно. А пробовался на эту роль, например, Георгий Бурков.

А сыновья-то у Ходаса вышли разными… Очарование и внешняя беспутность Васьки, нелюбовь к нему жены — отцовская боль. Расчетливая холодность Андрея, внешне — хорошая жизнь, а чуть глубже посмотреть — трагедия бессмысленного существования, отчего отец и говорит в сердцах ранящее: «Детей-то у вас нет. И не будет уж никогда. Неродившихся по поликлиникам развезли…» А средний, Сашка? Много лет не помнящий родни, живущий бобылем? В общем, все трое — как от разных родителей! Но сердце и отца, и зрителей, конечно же, были отданы Ваське-Караченцову, а уж после его соло в аистином гнезде — однозначно.

К слову, для актера такая натурная съемка была почти подвигом: Николай Петрович очень боялся высоты, так что его усаживали в гнездо и снимали оттуда при помощи пожарного крана, а он честно старался не смотреть вниз — как ему посоветовали...

Поразительно, как в 1983 году мог войти в фильм финальный монолог Федоса: «Ну, вот и все. Пришел мой вечер. Уже нечего мне у тебя просить. Только осталось спасибо тебе сказать. За то, что родился. За то, что мучился, радовался, плакал... Пошли нашим детям тепла и света. Согрей их. На земле нет жизни без тебя. Спасибо тебе...» Не спешите видеть в этом обращении к Солнцу языческие мотивы. Говорить о Боге с киноэкрана в 1983 году было непросто...

А знаете, в чем еще «фишка» «Белых рос»? В том, что показана в фильме простая, нормальная жизнь. Где нет чернухи, где люди работают и понимают, что жить надо честно, любя детей, жен и мужей, соседей, помогая другим. Такие незатейливые истины. Выше которых нет ничего. И несмотря на то что «Белые росы», кажется, тематически «морально устарели», любовь к ним не меркнет: после того как фильм «выложили» в интернете, количество его просмотров быстро преодолело отметку в 10 миллионов человек.

КСТАТИ

В 2014 году на экраны вышел фильм «Белые росы. Возвращение», также по сценарию Алексея Дударева. В нем главными героями стали старший сын Федоса — Андрей, его бывшая жена и бизнесмены, решившие снести малонаселенный хутор. Андрея сыграл Юозас Будрайтис. В коротком эпизоде в фильме появился и Николай Петрович Караченцов — он сыграл все того же Ваську, который спустя двадцать лет вернулся домой с заработков. В самом конце картины он появлялся в кадре, сидя на лестничной клетке с гармошкой, и отчетливо произносил: «Я здесь. Я вернулся, Маруся». Это было первое и последнее появление артиста на экране после долгого перерыва, связанного с автоава ри ей 2005 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Черницкий, режиссер, актер, художественный руководитель кинокомпании «Черомафильм»:

— Пересматривая советские картины, невольно отмечаешь, как легко любая из них «кладет на лопатки» современных коллег — при том, что затраты на их производство были в разы ниже нынешних. Тонкая, искренняя работа Игоря Добролюбова — из их числа. В картине собран настоящий актерский букет, и блистательно играют все, от Всеволода Санаева и Бориса Новикова до Николая Караченцова и Михаила Кокшенова. Но режиссер и не предполагал, конечно, что «Белые росы» станут своего рода кинопрощанием со старой страной: пройдет несколько лет, и как в картине город поглощает деревню, так и СССР будет разрушен — бездумно и безжалостно. Великолепная работа, от которой щемит сердце.

А вы знали, что...

  • По сценарию Мишка Кисель не работал на приисках, а сидел. Но этот факт из его биографии затем убрали.
  • Федос по первоначальному замыслу в конце фильма умирал. Финал был изменен в процессе работы.
  • Галина Польских, сыгравшая Марусю, жену Васьки, после «Белых рос», снялась еще в ста с лишним фильмах. Она все так же красива, и скоро — 27 ноября — ей исполнится 84 года.
  • Увы, судьба Галюни — точнее, сыгравшей ее актрисы Юли Космачевой, сложилась трагически. Она выбрала профессию журналиста, работала на минском ТВ, а в 24 года у нее по непонятным причинам остановилось сердце.
  • В 2017 году в Девятовке снесли последний деревянный домик. О съемках фильма в этом месте напоминает памятник — фигуры Федоса, его соседа Тимофея и собаки Валета.
Фильмы и сериалы, ПРЕДОК, Игорь Добролюбов, Всеволод Санаев, Алексей Дударев, Михаил Кононов, Георгий Бурков, Борис Новиков, Игорь Черницкий, Анатолий Кузнецов, Николай Караченцов, Лев Дуров, Юозас Будрайтис, Владимир Гостюхин, Георгий Вицин, Галина Польских, Владимир Конкин, Михаил Кокшенов, Евгений Стеблов, Геннадий Гарбук, Александр Денисов, Борис Клюев, Александр Ширвиндт, Владимир Зельдин, Юрий Никулин, Валерий Золотухин, Станислав Садальский, Александр Михайлов