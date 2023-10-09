Как снимали фильм «Белые росы»

40 лет назад, в 1983 году, на киностудии «Беларусьфильм» начались съемки картины «Белые росы». Успех фильма был невероятным: в первый год проката его посмотрели более 36 миллионов человек.

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Сценарий Алексея Дударева — рассказ о деревеньке Белые Росы, доживающей последние дни и уже фактически застроенной городскими многоэтажками, так и назывался — «Деревня». И в том самом 1983-м Дударев победил конкурентов на объявленном киностудией конкурсе сценаристов. Фильм по сюжету-победителю обещали снять в тот же год, и не обманули. Обратите внимание: если населенный пункт называется Белые Росы (оба слова с большой буквы), то фильм — «Белые росы», объяснение чему дается в самой картине: Белый — это значит чистый, верный своим.

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Предки наши жили на Руси, звали которую Рось, и были росами… Сюжет щемящей истории (язык не поворачивается назвать ее комедией, несмотря на огромное количество комических моментов, это все же набор драм) в целом незатейлив. 80-летний Федор (Федос) Ходас, вдовец, отец троих сыновей, собирается переезжать в городское жилье, и душа его разрывается от этого, но еще больше болит его сердце за сыновей.

С каждым из них у него свои отношения, и каждые отношения — проекция безмерной родительской любви. Возможно, чтобы подчеркнуть равенство этой любви, братья, по замыслу режиссера, должны были быть тройняшками. Искали подходящих близнецов долго, но не нашли и скорректировали сценарий, сделав Ходасов просто погодками.

Феноменальный успех картины обеспечила и понятность истории — если не для всех и каждого, то для многих, и, конечно, уникальный актерский состав.

Что интересно: от первоначального списка предполагаемых актеров не осталось практически никого. Так, на роль Васьки режиссер Игорь Добролюбов, до этого снявший драму «Расписание на послезавтра» и «Удивительные приключения Дениса Кораблева», собирался приглашать Александра Абдулова, соискателями были также Михаил Кононов, Александр Михайлов, Евгений Стеблов и Валерий Золотухин. Однако после проб Караченцова все сомнения отпали — Васька «нашелся».

Юрий Никулин, об участии которого в фильме создатели просто мечтали, отказался сразу — из-за занятости. Федоса создатели картины непременно хотели видеть серьезным — чтобы был резкий контраст с соседом, балагуром Тимофеем, роль которого изначально хотели отдать Георгию Вицину, а в итоге досталась она Борису Новикову.

Ну а роль самой деревни Белые Росы замечательно сыграла Девятовка — реальное поселение, «захваченное» городом.

…Итак, привычный мир рушился: задавленная новостройками деревенька отжила свой век. И нет, не сдать Ходасу корову на мясо, хоть так и больше выручишь за кормилицу денег. И как же страшно оторваться от земли! Но самой острой темой сюжета стал, конечно, любовный треугольник, «вершинами» которого были младший сын Васька (Николай Караченцов), его жена Маруся (Галина Польских) и любовь ее юности Мишка Кисель. Станислав Садальский сыграл его блестяще, представить без него картину невозможно. А пробовался на эту роль, например, Георгий Бурков.

А сыновья-то у Ходаса вышли разными… Очарование и внешняя беспутность Васьки, нелюбовь к нему жены — отцовская боль. Расчетливая холодность Андрея, внешне — хорошая жизнь, а чуть глубже посмотреть — трагедия бессмысленного существования, отчего отец и говорит в сердцах ранящее: «Детей-то у вас нет. И не будет уж никогда. Неродившихся по поликлиникам развезли…» А средний, Сашка? Много лет не помнящий родни, живущий бобылем? В общем, все трое — как от разных родителей! Но сердце и отца, и зрителей, конечно же, были отданы Ваське-Караченцову, а уж после его соло в аистином гнезде — однозначно.

К слову, для актера такая натурная съемка была почти подвигом: Николай Петрович очень боялся высоты, так что его усаживали в гнездо и снимали оттуда при помощи пожарного крана, а он честно старался не смотреть вниз — как ему посоветовали...

Поразительно, как в 1983 году мог войти в фильм финальный монолог Федоса: «Ну, вот и все. Пришел мой вечер. Уже нечего мне у тебя просить. Только осталось спасибо тебе сказать. За то, что родился. За то, что мучился, радовался, плакал... Пошли нашим детям тепла и света. Согрей их. На земле нет жизни без тебя. Спасибо тебе...» Не спешите видеть в этом обращении к Солнцу языческие мотивы. Говорить о Боге с киноэкрана в 1983 году было непросто...

А знаете, в чем еще «фишка» «Белых рос»? В том, что показана в фильме простая, нормальная жизнь. Где нет чернухи, где люди работают и понимают, что жить надо честно, любя детей, жен и мужей, соседей, помогая другим. Такие незатейливые истины. Выше которых нет ничего. И несмотря на то что «Белые росы», кажется, тематически «морально устарели», любовь к ним не меркнет: после того как фильм «выложили» в интернете, количество его просмотров быстро преодолело отметку в 10 миллионов человек.

КСТАТИ

В 2014 году на экраны вышел фильм «Белые росы. Возвращение», также по сценарию Алексея Дударева. В нем главными героями стали старший сын Федоса — Андрей, его бывшая жена и бизнесмены, решившие снести малонаселенный хутор. Андрея сыграл Юозас Будрайтис. В коротком эпизоде в фильме появился и Николай Петрович Караченцов — он сыграл все того же Ваську, который спустя двадцать лет вернулся домой с заработков. В самом конце картины он появлялся в кадре, сидя на лестничной клетке с гармошкой, и отчетливо произносил: «Я здесь. Я вернулся, Маруся». Это было первое и последнее появление артиста на экране после долгого перерыва, связанного с автоава ри ей 2005 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Черницкий, режиссер, актер, художественный руководитель кинокомпании «Черомафильм»:

— Пересматривая советские картины, невольно отмечаешь, как легко любая из них «кладет на лопатки» современных коллег — при том, что затраты на их производство были в разы ниже нынешних. Тонкая, искренняя работа Игоря Добролюбова — из их числа. В картине собран настоящий актерский букет, и блистательно играют все, от Всеволода Санаева и Бориса Новикова до Николая Караченцова и Михаила Кокшенова. Но режиссер и не предполагал, конечно, что «Белые росы» станут своего рода кинопрощанием со старой страной: пройдет несколько лет, и как в картине город поглощает деревню, так и СССР будет разрушен — бездумно и безжалостно. Великолепная работа, от которой щемит сердце.

А вы знали, что...