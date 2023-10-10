Юнусов рассказал о втором сезоне сериала «Бедный олигарх»

16 октября на телеканале ТНТ выходит второй сезон авантюрной комедии с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным «Бедный олигарх» производства Кинокомпании Братьев Андреасян. Во втором сезоне резко потерявший свое состояние бизнесмен Виктор Гнида и его верный дворецкий Адам окажутся за решеткой. Борьба с местными бандами, бесконечные попытки побега и открытая война с надзирателем – бедного олигарха ждут новые трудности на пути возвращения к прошлой жизни. Зрителей ждет появление новых ярких персонажей: надзирателя-русофоба Дмитрия в лице Тимура Батрутдинова, заключенных лондонской колонии пухляша Юрия (Дмитрий Красилов), дикого Махмуда (Роман Юнусов), помощника главаря китайской банды Чана (Роман Хан), молодого адвоката Ольги (Янина Студилина) и многих других. Роман Юнусов рассказал «ФедералПресс» о съемках второго сезона.

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Роман, расскажите о своей роли во втором сезоне сериала «Бедный олигарх»?

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— Все действие происходит в иностранной, западной тюрьме. Люди между собой общаются, состоят в кланах. Есть разные банды: поляков, немцев, китайцев, афроамериканцев и иранцев. Мой персонаж – дикий Махмуд возглавляет банду иранцев. С помощью дрона-квадрокоптера он доставляет на территорию тюрьмы разные запрещенные товары (телефоны, сигареты, зажигалки и т. д.). Когда персонажи Володи Сычева и Максима Лагашкина оказываются в тюрьме, они пытаются создать банду русских, и я им в этом помогаю.

Судя по фото в ваших соцсетях, во втором сезоне сериала «Бедный олигарх» ваш герой сидит в зарубежной тюрьме. Есть ли отсылка к какой-то конкретной стране или образ обобщен?

— Да, образ, конечно, немного обобщен. Мы привыкли видеть в американских фильмах: оранжевые робы, баскетбольное кольцо на площадке, штанги, чтоб качаться, турники. Все это есть и у нас в сериале.

С кем из коллег по площадке вам удалось подружиться?

— Во втором сезоне сериала собрались яркие, талантливые и знакомые мне людей, с которыми я дружу, прекрасно общаюсь и провожу время. Максима Лагашкина и Вову Сычева знаю давно. Максима еще с тех времен, когда мы с Антоном Лирником вели «Шоу выходного дня». Он у нас на проекте выступал с пародией. С Вовой дружим. С Димкой Красиловым (в сериале играет персонажа – пухляша) мы давно знакомы и общаемся. С Романом Ханом вместе играли в КВН, он как раз в китайской банде. Тимур Батрудинов – мой «Comedy Clubовец». Я рад, что встретился с ребятами на съемках, и мы вместе сделали классный проект.

Как давно стали задумываться об актерской карьере и легко ли было из резидента Comedy Club переквалифицироваться в актера?

— Я, честно, никогда не задумался об актерской карьере. Так сложилось, что меня приглашают, и я соглашаюсь. Получается у меня или нет, судить зрителям. Но думаю, что в сериале «Бедный олигарх» у меня все получилось. Кстати, один маленький нюанс: вся роль у меня была на английском языке. Это было забавно.

Как вам даются съемки в фильмах и сериалах? Как-то внутренне готовитесь, настраиваетесь?

— Как настраиваюсь на съемки? Никак, пожалуй! Просто учу текст. Так мне спокойнее, если я текст знаю и не подсматриваю в сценарий. Можно сказать, что подготовка у меня только одна – учить текст. Люблю учить тексты (смеется. – Прим. ред.).

Расскажите, в каких еще проектах в этом году можно будет вас увидеть?

— У меня сейчас два любимых проекта. Один из них – мой личный. Я снимаю для RuTube шоу «Спортивный интерес». Первый сезон этого шоу прошел на «Матч ТВ», и только что закончились съемки второго сезона. Я приглашаю к себе звездных тренеров, спортсменов и звездных гостей известных: музыкантов, актеров, певцов. С ними обучаемся тому или иному виду спорта. Я уже проверил на себе фехтование, легкую атлетику, метание копья, синхронное плавание и греблю. Кстати, тот, кто проигрывает, выполняет наказание. Это тоже очень важно. Второй мой алмаз – классный кулинарный проект, который я веду с прекрасным ресторатором Димой Левицким. «Битву пикников» можно увидеть на телеканале ТНТ в 9:00 утра. Всем рекомендую посмотреть!

Удалось ли отдохнуть летом? Какой в принципе отдых вам ближе? Часто ли ездите по стране, есть ли места, куда хотелось бы вернуться?

— Летом я ездил отдыхать в Сочи. Обожаю этот город до безумия. Планирую туда в ближайшее время поездку с семьей и обязательно поеду туда зимой. Море, Поляна, горы и вкусная еда. Сочи меня покорил! Было бы здорово, если бы сделали дорогу, чтоб не по серпантину ездить, а по прямой дороге. Кстати, говорят, что скоро ее сделают и вообще будет классно.