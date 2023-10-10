Появились первые кадры ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

В конце августа стало известно о том, что телеканал ТНТ снимет ремейк культового советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» . А сейчас появились первые кадры картины, в которой снялись звёзды телеканала. Кстати, сам ремейк получил название «Иван Васильевич меняет всё!»

На кадрах можно увидеть Тимура Батрутдинова в образе Ивана Грозного , комика Comedy Club Демиса Карибидиса в образе Шурика и других персонажей.

Сюжет ленты расскажет о том, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в своё время. Но теперь Машина времени работает на VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в разные страны и эпохи.