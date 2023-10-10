«Мне снятся кошмары». Режиссер «Барби» — о новом проекте

Режиссер фильма «Барби» Грета Гервиг уже начала работать над новым проектом. Об этом знаменитость рассказала на Лондонском кинофестивале.

«Я работаю над чем-то сейчас. Это тяжело, мне снятся кошмары», — призналась она.

Гервиг не стала говорить, какой фильм она планирует снимать. Однако в Сети считают, что речь идет о новой экранизации фэнтези-цикла Клайва Льюиса «Хроники Нарнии».

Слухи об этом появились еще прошлой осенью. Также Грету спросили, будет ли ее новый проект пропитан феминистской темой, как это было с кинокартинами «Маленькие женщины», «Барби» и «Леди Берд».