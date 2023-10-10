Появились постеры с главными героями сериала «Падение дома Ашеров»

Netflix продолжает активно рекламировать сериал «Падение дома Ашеров» по мотивам книги Эдгара По . Его шоураннером выступил Майкл Флэнаган, который работал над шоу «Призраки дома на холме», «Полуночная месса» и «Клуб полуночников».

На постерах можно увидеть всех главных героев, то есть всё семейство Ашеров, вокруг которого и будет вертеться весь сюжет сериала.