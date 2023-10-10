"Миссия невыполнима 7" вышла в онлайне
На стриминговых сервисах состоялся релиз седьмой части франшизы "Миссия невыполнима".
Очередной выпуск шпионской эпопеи с Томом Крузом стал доступен онлайн спустя три месяца после кинотеатральной премьеры.
Критики и зрители высоко оценили очередные похождения старины Итана Ханта, но кассовым сборам это не помогло.
Проект собрал меньше предыдущего фильма серии и был в пух и прах разбит в прокате дуэтом "Барбигеймера".
Следующую "Миссию" Paramount Pictures планирует выпустить летом 2024 года.