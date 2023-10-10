Никита Ефремов сыграет Соловья-разбойника в новом фильме

"Это кино про наших былинных героев. Про родных и хорошо всем знакомых. Мне как режиссеру хотелось заинтересовать современного зрителя. Для меня важно, чтобы наша молодежь, не только узнала про Илью Муромца и Соловья Разбойника, но и полюбила их в современной интерпретации", - цитирует пресс-служба Оганесяна.