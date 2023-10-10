Никита Ефремов сыграет Соловья-разбойника в новом фильме
Режиссер Карен Оганесян ("Я остаюсь", "Грозный папа", "Игра на выживание") приступил к съемкам семейного блокбастера "Стальное сердце" о героях былин, которые окажутся в современном мире.
Роль богатыря Ильи Муромца сыграет Владимир Любимцев, а его противника Соловья-разбойника - Никита Ефремов, сообщили ТАСС в пресс-службе фильма.
"Кинокомпания "Карго" при поддержке Фонда кино начала съемки масштабного фильма в жанре семейной фантастики "Стальное сердце". Режиссер - Карен Оганесян, создатель множества популярных фильмов, среди которых "Грозный папа" и "Герой", а также сериалов "Игра на выживание", "Крутая перемена", "Черное облако" и других", - сообщили в пресс-службе.
Фильм будут создавать в Москве. Съемки продлятся до весны 2024 года, а в конце того же года картину планируют выпустить в прокат.
Действие "Стального сердца" начинается во времена Древней Руси. Армия Соловья-Разбойника осаждает Чернигов-град, устоять получается лишь у богатыря Ильи Муромца. В схватке Муромец побеждает Соловья, и разбойник клянется отомстить, сделав так, что о подвигах Ильи потомки забудут навсегда.
Действие перемещается в наши дни, где все случилось именно так, как замыслил злодей, теперь именно Соловья-разбойника считают героем Древней Руси, а разбойником - Илью Муромца.
Роль Ильи Муромца в картине сыграет Владимир Любимцев, известный по фильмам "Сердце пармы" и "Легенда о Коловрате", аСоловья-разбойника на экране воплотит Никита Ефремов.
В фильме также снимутся Антон Васильев, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин и Александра Тихонова.
"Это кино про наших былинных героев. Про родных и хорошо всем знакомых. Мне как режиссеру хотелось заинтересовать современного зрителя. Для меня важно, чтобы наша молодежь, не только узнала про Илью Муромца и Соловья Разбойника, но и полюбила их в современной интерпретации", - цитирует пресс-служба Оганесяна.