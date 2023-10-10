Появились первые кадры со съемок сказочного сериала "Волшебный участок"
Сегодня, 10 октября, появились первые материалы нового сказочного комедийного детектива - сериала "Волшебный участок", премьера которого скоро состоится в онлайн-кинотеатре Okko.
В сериале рассказывается история Лехи - бывшего полицейского, который в разгар алкогольного запоя узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Катя не хочет, чтобы после смерти ее дочку отдали в детский дом, поэтому просит Леху стать опекуном для восьмилетней девочки. Леха делает всё, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок.
Участок оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Леха, - сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть.
Режиссером-постановщиком сериала "Волшебный участок" стал Степан Гордеев ("Перевал Дятлова"), автором сценария и шоураннером - Александр Носков ("Капельник"). В сериале снимались актеры Николай Наумов, Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский, Ида Галич, Павел Деревянко, Мария Ахметзянова, Лев Зулькарнаев, Ольга Медынич, Никита Кологривый, Сергей Чихачев и другие. Производители сериала Онлайн-кинотеатр Okko, продюсерский центр Originals Production и кинокомпания "Место силы"
Степан Гордеев, режиссер-постановщик сериала "Волшебный участок", рассказывает, что это довольно сложный проект, в котором очень много компьютерной графики, спецэффектов, пластического грима и реквизита. "Было много сложностей, начиная с этапа разбора сценария: по сути, на этапе подготовки, нам пришлось придумывать свою микровселенную. Боятся ли упыри солнечного света? Отражаются ли они в зеркале? Есть ли жабры у русала и как выглядят лешие? Все это надо было придумать и обосновать, чтобы герои получились живыми и убедительными.
Тут, конечно, меня очень выручила наша замечательная команда: художник-постановщик Жанна Пахомова, художник по гриму Настя Эсадзе, художник по реквизиту Настя Яхимович, художник по костюмам Аня Баштовая и CG-супервайзер Женя Лесниченко. Ну и конечно же, моя правая рука - лучший оператор на свете Роберт Саруханян. Без них наш проект не был бы таким выразительным и хулиганским. Они привнесли массу интересных идей!
И не могу не отметить актеров: мне очень с ними повезло, они классные, веселые и очень отзывчивые. Ева Смирнова - вообще душа всей площадки и замечательный юный артист", - говорит Гордеев. А вот как представляют сериал известные артисты.
Илья Соболев, исполнитель роли Гнома:
"Меня этот сериал заинтересовал смешным сценарием и необычным персонажем: мой герой, смешной, смелый и пошлый гномик, матерится любыми словами, даже самыми необычными. Да за такое я был готов заскочить в "Волшебный участок" с двух ног! Тем более, когда так повезло с командой: режиссер помогал на площадке и было очень приятно со всеми работать. Зрителей Okko ждет крутая современная сказка для взрослых и немного для детей;)".
Павел Деревянко, исполнитель роли Горыныча:
"Прежде всего в этой истории меня заинтересовал мой персонаж - Змей Горыныч о трех головах. Вернее, о трех сущностях. Мы окрестили их брутальный, женщина и ребенок. Вот эти превращения из одного в другое - это и было для меня самым интересным. Ну и потом, конечно, мне очень нравится меняться, быть как можно более разнообразным в кадре. Этих выразительных средств всегда не хватает. И когда выпадает возможность сыграть подобные истории, я всегда с большим удовольствием за них берусь".