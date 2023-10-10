Появились первые кадры со съемок сказочного сериала "Волшебный участок"

Сегодня, 10 октября, появились первые материалы нового сказочного комедийного детектива - сериала "Волшебный участок", премьера которого скоро состоится в онлайн-кинотеатре Okko.

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В сериале рассказывается история Лехи - бывшего полицейского, который в разгар алкогольного запоя узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Катя не хочет, чтобы после смерти ее дочку отдали в детский дом, поэтому просит Леху стать опекуном для восьмилетней девочки. Леха делает всё, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок.

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Участок оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Леха, - сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть.

Степан Гордеев, режиссер-постановщик сериала "Волшебный участок", рассказывает, что это довольно сложный проект, в котором очень много компьютерной графики, спецэффектов, пластического грима и реквизита. "Было много сложностей, начиная с этапа разбора сценария: по сути, на этапе подготовки, нам пришлось придумывать свою микровселенную. Боятся ли упыри солнечного света? Отражаются ли они в зеркале? Есть ли жабры у русала и как выглядят лешие? Все это надо было придумать и обосновать, чтобы герои получились живыми и убедительными.

Тут, конечно, меня очень выручила наша замечательная команда: художник-постановщик Жанна Пахомова, художник по гриму Настя Эсадзе, художник по реквизиту Настя Яхимович, художник по костюмам Аня Баштовая и CG-супервайзер Женя Лесниченко. Ну и конечно же, моя правая рука - лучший оператор на свете Роберт Саруханян. Без них наш проект не был бы таким выразительным и хулиганским. Они привнесли массу интересных идей!

И не могу не отметить актеров: мне очень с ними повезло, они классные, веселые и очень отзывчивые. Ева Смирнова - вообще душа всей площадки и замечательный юный артист", - говорит Гордеев. А вот как представляют сериал известные артисты.

Илья Соболев, исполнитель роли Гнома:

"Меня этот сериал заинтересовал смешным сценарием и необычным персонажем: мой герой, смешной, смелый и пошлый гномик, матерится любыми словами, даже самыми необычными. Да за такое я был готов заскочить в "Волшебный участок" с двух ног! Тем более, когда так повезло с командой: режиссер помогал на площадке и было очень приятно со всеми работать. Зрителей Okko ждет крутая современная сказка для взрослых и немного для детей;)".

Павел Деревянко, исполнитель роли Горыныча: