В России состоялась премьера сериала про хакеров

«Я давно мечтал снять приключенческий блокбастер, в котором будет масштабная история, много трюков, путешествий и событий, связанных с героями, в которых влюбится зритель. В нашем сериале много экшена, интриг и, самое главное, невероятной атмосферы, которая сопровождала все наши съемки. Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит», — сказал режиссер-постановщик Марк Горобец.