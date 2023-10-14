Правила этикета: как вести себя при посещении кинотеатра

Любой фильм можно посмотреть дома, но есть определенная романтика в посещении кинотеатров.

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Однако, чтобы получить удовольствие и при этом не мешать другим, необходимо следовать некоторым правилам. “Рамблер” расскажет о правилах этикета, которые следует соблюдать при посещении кинотеатра.

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Без опозданий

Приходить вовремя следует всегда, так вы демонстрируете свое уважение другим людям, и кинотеатр тут не исключение. Для вечно опаздывающих есть хорошая новость – перед показом фильма еще около десяти минут показывают рекламу, так что при задержке еще есть время занять свои места. Приходить вовремя важно, чтобы не мешать окружающим, которые уже заняли свои места и приготовились смотреть фильм.

Свободные подлокотники

Эксперты говорят, что нет определенного правила, которому нужно следовать при использовании подлокотников. Однако занимать оба лучше не стоит. Если чья-то рука уже лежит на подлокотнике, оставьте его своему соседу. А если другой человек лишь на пару минут кладет на него свою руку, тут уже можно использовать подлокотник так долго, как вам удобно.

Беззвучный режим

Простое правило, о котором, похоже, знают не все. На время нахождения в кинотеатре телефон должен быть выключен или переведен в беззвучный режим. Неприлично во время просмотра отвлекать других людей рингтоном или разговором по телефону. Если вы знаете, что ждете звонок именно в тот момент, когда сеанс еще не закончился, постарайтесь перенести его или обсудите важные вопросы с помощью смс.

Еда

Смотреть кино с попкорном – настоящая традиция. Однако это удовольствие не должно мешать окружающим. Не рекомендуется проносить еду в шуршащих упаковках. Если вы все же купили себе такой снек, откройте его до сеанса, чтобы не шуршать во время фильма. То же самое касается хрустящей еды – чипсов и сухариков. Вряд ли соседям понравится слушать хруст на протяжении целого сеанса.

Обсуждение фильма

Разговаривающие люди в кинотеатре проявляют неуважение к окружающим. Не стоит комментировать и обсуждать с соседом все, что вы видите на экране. Так вы можете пропустить какое-то важный момент фильма, и, главное, мешаете другим посетителям кинотеатра. Если вы уже ходили на этот фильм, не стоит рассказывать о том, что будет дальше, иначе посещение картины другими людьми будет испорчено.