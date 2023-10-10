Два российских сериала получили награды на фестивале в США

Два российских сериала "Про людей и про войну" и "Грузчики" получили награды фестиваля "Minnesota Web Festival", который прошел в штате Миннесота. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития интернета (АНО "ИРИ").

© Кадр из сериала "Про людей и про войну"

"Серия короткометражек о Великой Отечественной войне "Про людей и про войну" и фантастический сериал о карме и перерождении "Грузчики" завоевали призы сразу в пяти номинациях фестиваля "Minnesota Web Festival", - говорится в сообщении.

Сериал "Про людей и про войну" отмечен в трех номинациях - "Лучший драматический сериал" (Best Drama Series), "Лучший актерский состав" (Best Dramatic Ensemble in a Series), "Лучшая оригинальная музыка к сериалу" (Best Original Score in a Series).

В сборник коротких историй вошли свидетельства ветеранов и воспоминания очевидцев, а также зрительские письма с историями родственников, прошедших Великую Отечественную войну.

"Наше кино - об исторической правде, о большой и сложной душе русского человека", - привели в пресс-службе слова продюсера веб-сериала Анны Чижовой.

Фантастическая трагикомедия "Грузчики" признана лучшей в категориях "Лучший фантастический сериал" (Best Sci-Fi/Fantasy Series) и "Лучшее драматическое исполнение" (Best Dramatic Performance in a Series). Четырехсерийный проект был придуман и снят братьями Александром Ершовым, который выступил режиссером и автором сценария, и Филиппом Ершовым, который стал соавтором сценария и исполнил одну из главных ролей. Это авторский взгляд на тему реинкарнации и перерождения.