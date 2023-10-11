Шестичасовая режиссерская версия "Австралии" выйдет в ноябре
Режиссер Баз Лурман ("Великий Гэтсби", "Мулен Руж") вернулся к отснятым материалам фильма "Австралия", вышедшего в 2008 году, и создал на их основе мини-сериал с альтернативной концовкой.
Расширенная версия "Австралии" получила название "Далекие холмы" (Faraway Downs) и выйдет на стриминг-сервисе Hulu уже 26 ноября, сообщает Deadline.
Всего в новой "Австралии" выйдет 6 эпизодов, общий хронометраж - чуть меньше 6 часов. Версия 2008 года длилась 2 часа 45 минут.
В "Далеких холмах" покажут совершенно новые кадры, иную концовку, сюжетные дополнения и обновленный саундтрек. Но главное - нас ждут те же Николь Кидман и Хью Джекман.
Оригинальный фильм рассказывает историю английской аристократки Сары (Николь Кидман), которая приезжает в Австралию во время Второй мировой войны, чтобы вступить в наследство после смерти мужа. Управляющий покойного мужа нечист на руку и, чтобы спасти свое новое ранчо "Далекие холмы", Сара вынуждена объединиться с угрюмым погонщиком скота Дровером (Хью Джекман).