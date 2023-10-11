Шестичасовая режиссерская версия "Австралии" выйдет в ноябре

Режиссер Баз Лурман ("Великий Гэтсби", "Мулен Руж") вернулся к отснятым материалам фильма "Австралия", вышедшего в 2008 году, и создал на их основе мини-сериал с альтернативной концовкой.

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Расширенная версия "Австралии" получила название "Далекие холмы" (Faraway Downs) и выйдет на стриминг-сервисе Hulu уже 26 ноября, сообщает Deadline.

Всего в новой "Австралии" выйдет 6 эпизодов, общий хронометраж - чуть меньше 6 часов. Версия 2008 года длилась 2 часа 45 минут.

В "Далеких холмах" покажут совершенно новые кадры, иную концовку, сюжетные дополнения и обновленный саундтрек. Но главное - нас ждут те же Николь Кидман и Хью Джекман.