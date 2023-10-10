Грета Гервиг рассказала о работе над новым проектом

Создательница «Барби» рассказала о работе над новым проектом
Создательница "Барби" Грета Гервиг призналась, что у нее начались кошмары из-за работы над новым фильмом. Ее слова передает Los Angeles Times.
"Сейчас я пишу сценарий. И это трудно, потому что мне постоянно сняться кошмары", - заявила постановщица.
При этом Гервиг не уточнила, о каком проекте идет речь. Los Angeles Times предполагает, что режиссер работает над экранизацией повестей "Хроники Нарнии" для Netflix. Стриминг приобрел права на все семь книг Клайва Стэйплза Льюиса в 2018 году.
В сентябре сообщалось, что пиратский фильм "Барби" заработал в России 120 миллионов рублей.
Сценарий ленты о побеге переживающей внутренний кризис куклы Барби (Марго Робби) из кукольного мира Гервиг написала совместно с Ноа Баумбахом.
31 августа Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатных удостоверений "Барби" и "Оппенгеймеру", заявив, что обе картины не соответствуют "российским духовным ценностям".
12 сентября лента "Барби" режиссера Греты Гервиг вышла в онлайне. Картина стала доступна на западных стриминговых платформах Netflix, HBO Max, Disney Plus or Peacock, или Amazon Prime.