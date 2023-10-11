Появились первые кадры со съемок сериала «Здесь все свои»

В Санкт-Петербурге начались съемки остросюжетной мелодрамы «Здесь все свои» с Кариной Разумовской в главной роли.

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В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшие до неузнаваемости тела.

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Из райцентра приезжает молодой следователь Евгения Ракитина (Карина Разумовская). Местные власти и сами жители поселка всячески пытаются замять дело, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто.

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И чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом…

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Елена Николаева, режиссер: «Это очень сильная, захватывающая история, в которой герои вынуждены действовать в экстремальных обстоятельствах, когда на кону вопрос жизни и смерти, когда каждый должен сделать свой выбор между честью и бесчестием, между правдой и ложью. Детективная составляющая дает сюжету невероятное напряжение, позволяет обновить психологические и социальные конфликты. Главные героини — три женщины, каждая со своей правдой, драмой и необыкновенной силой…».

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Съемки сериала пройдут в Ленинградской области: на Старой финской мельнице, в природных заповедниках, пещерах и на болотах.

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Вся творческая команда работает в полевых условиях: технику приходится заносить на руках в труднодоступные локации, а актерам — тонуть в трясине без дублеров.

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