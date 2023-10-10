Названа дата выхода фильма «Гномы. Новогодний беспредел»
14 декабря в российский прокат выходит хоррор «Гномы. Новогодний беспредел» Магнуса Мартенса. Это история о вооруженных бандитах с огорода.
По сюжету, в канун Нового года, когда принято палить в воздух из бутылок шампанского, взрывать хлопушки и записывать тиктоки, есть те, кто не любит тиктоки и взрывы. Это амбарные гномы. Они мечтают о миске овсяных хлопьев и тишине. А любого, кто нарушит их покой и забудет покормить, ждёт страшная участь. Они будут иметь дело с целым полчищем гномов, вооруженных садовым инвентарём и парой крайне обидных ругательств.
Режиссер Магнус Мартенс известен по проектам «Хорошее поведение», «Агенты «Щ.И.Т», «Банши».