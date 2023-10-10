Саша Барон Коэн сыграет в сериале от Marvel

Он получил роль в новом сериале «Железное сердце», первый сезон которого планируется выпустить в 2024 году. Сюжет расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel — это молодая студентка, которая благодаря выдающимся инженерным способностям создаёт себе бронированный суперкостюм.