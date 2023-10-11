Фильм «Брат 3»: когда выйдет и что зрителям ждать от премьеры

В ноябре 2023 года на экраны выйдет фильм под названием «Брат 3». Однако он не связан с культовой дилогией Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

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«Лента.ру» рассказывает, каким будет сюжет третьего «Брата», кто снял этот фильм и кто сыграл в нем, а также почему он получил такое название, если не посвящен истории Данилы Багрова.

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Дата выхода «Брата 3»

В марте 2023 года стало известно, что премьера «Брата 3» состоится уже этой осенью. По словам гендиректора прокатной компании HHG Владислава Пастернака, «Брат 3» находится на заключительной стадии постпродакшена — идет работа над звуком и титрами, а также над созданием рекламных материалов.

23 ноября выйдет фильм «Брат 3»

Почему третья часть «Брата» выходит только сейчас?

Первые две части снял культовый российский режиссер Алексей Балабанов. После гибели в 2002 году актера Сергея Бодрова, который сыграл в дилогии главную роль, разговоров о продолжении оригинального «Брата» больше не было, но и до трагедии режиссер не хотел снимать третью часть.

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Однако после смерти Балабанова периодически возникали слухи о съемках третьего «Брата». Так, в 2019 году о своих планах выпустить продолжение заявлял Стас Барецкий. Он планировал снять фильм, который продолжил бы оригинальную дилогию.

Мы будем снимать фильм «Брат 3» про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй — хитрый, а третий, извините меня, нормальный. Соответственно, будем еще фильм снимать.

Он также заявлял, что в фильме будет играть голливудский актер Микки Рурк, в то время как другую роль он предложил исполнить звезде ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон. А остальные роли шоумен планировал продавать: желающим исполнить главную роль пришлось бы заплатить от пяти миллионов рублей, а за съемки в эпизоде он просил от 500 тысяч рублей.

Кто снял «Брата 3»?

В итоге фильм Барецкого так и не вышел. Вместо этого режиссером третьего «Брата» стал Валерий Переверзев. Картина стала первой полнометражной работой режиссера из Тамбова. До начала съемок «Брата 3» Переверзев снимал только документальные картины, а также короткометражки. Несмотря на то, что работ у автора немного — не больше шести, по данным из открытых источников, — некоторые из них удостоились наград.

Например, его документальный фильм «Паноптикон: тюрьма на острове» стал обладателем премии «Капля». А жюри Венецианской кинопремии сочло короткометражку «Варвара» лучшим экспериментальным фильмом.

Кроме того, Переверзев является автором фильма ужасов «Пятерка Синей Бороды: Острова смерти» — он же сыграл в нем главную роль. Известно, что режиссер третьего «Брата» также является музейным деятелем и художником. Он два года возглавлял «Музей музеев» на ВВЦ, стал основателем нескольких выставочных залов, в том числе музея истории телесных наказаний.

Переверзев также был автором перформанса в Третьяковской галерее в 2017 году. Тогда несколько девушек пришли в музей наполовину голыми, в испачканном краской нижнем белье, чтобы заставить людей поразмышлять о современном искусстве.

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Сюжет «Брата 3»

Несмотря на название, фильм не связан с оригинальной дилогией «Брат» и «Брат 2». При этом пока в открытом доступе есть не так много информации о сюжете картины. Ни первый тизер, который вышел в 2021 году, ни единственный трейлер, опубликованный в 2022-м, не раскрыли почти никаких подробностей.

Известно, что действие разворачивается в 2000-х в Тамбове. Картина состоит из пяти коротких историй, которые рассказывают о судьбах грабителей-неудачников, генеральской дочке и других персонажах. Например, в одной из историй, которая стала главной линией фильма, основная героиня — дочь генерала, влюбленная в уличного художника. При этом отец девушки выступает против их отношений.

По словам режиссера, это будет история любви, которую можно сравнить с «Ромео и Джульеттой».

А другая история рассказывает о брате-близнеце этого генерала, который руководит преступной группировкой. Именно в нее входят грабители-неудачники: они проваливают задание, что становится причиной серьезных событий, которые влияют на всех.

Герои историй в конечном итоге пересекаются. Режиссер фильма Валерий Переверзев отметил, что по структуре «Брат 3» будет похож на тарантиновское «Криминальное чтиво»: в нем «будут и флешбэки, и флешфорварды». Кроме того, персонажей ждут различные приключения, погони от бандитов и перестрелки.

Кто сыграл в «Брате 3»?

В новом фильме не будет ни одного актера из оригинальной дилогии. При этом в касте оказалось много знаменитостей.

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Кроме российских актеров, в фильме снялись и иностранные знаменитости. Это голливудские актеры Эрик Робертс и Костас Мэндилор. Известно, что героем Эрика Робертса — брата Джулии Робертс — стал полицейский. А Костас Мэндилор сыграл криминального авторитета из Тамбова.

Также в «Брате 3» снялся Оливье Сиу — французский актер с российскими корнями. Он известен по фильмам «Нокаут» и «Чебурашка», а также по роли старца Фуры в телевизионном шоу «Форд Боярд».

Кто сыграл главные роли в фильме «Брат 3»? Василий Карпенко — актер, который известен благодаря работам в сериалах «Кухня», «Молодежка» и «СашаТаня». В «Брате 3» он исполнил главную роль: уличного художника, который влюбляется в генеральскую дочь Катю.

Александра Вознесенская — жительница Тамбова, прошедшая кастинг. Эта роль стала для нее первой. Вознесенская сыграла девушку Катю, которая влюбляется в уличного художника против воли своего отца-генерала.

Почему фильм получил название «Брат 3»?

По словам режиссера картины, он написал сценарий, не планируя продолжать дилогию Балабанова. Однако реализация проекта оказалась слишком дорогой. А для картины, которую можно назвать артхаусной, очень сложно найти финансирование.

Тут в моей жизни появляется человек, который читает сценарий и говорит: «Я дам тебе деньги, если это будет "Брат 3"». Мне в целом было все равно, как фильм будет называться, главное — реализовать все задумки, — отметил Валерий Переверзев.

Режиссер также подчеркнул, что ему понравилось такое название ленты, потому что «стилистически это криминальное кино и, конечно, большая, высокохудожественная провокация».

При этом он отметил, что цифра в названии имеет совсем другой смысл. По его словам, зрители поймут ее значение во время просмотра, потому что в фильме будет прямая отсылка на это.

Где покажут «Брата 3»?

Валерий Переверзев рассказал, что у фильма был скромный бюджет, поэтому показывать его планируют в небольшом количестве кинотеатров. По его словам, премьера пройдет приблизительно в 200 залах.