Российский сериал «Про людей и про войну» получил награду в США

Российский сериал «Про людей и про войну» получил награду на кинофесте в США
Сразу два российских сериала были отмечены наградами на кинофесте в США.
Три награды фестиваля Minnesota Web Festival получил многосерийный фильм «Про людей и про войну» о Великой Отечественной войне. Он стал лучшим в номинации «Лучший драматический сериал» и взял еще два приза – за «Лучшую оригинальную музыку к сериалу» и за «Лучший актерский состав».
По словам продюсера фильма Анны Чижовой, бесценно, что в любой точке планеты понимают, что кино об исторической правде и о сложной большой душе русского человека.
Еще один сериал в жанре трагикомедии «Грузчики» о карме и перерождении также был замечен жюри фестиваля. Сериал завоевал две награды: актер Данила Стеклов получил приз за «Лучшее драматическое исполнение», а сам проект был назван «Лучшим фантастическим сериалом», рассказала пресс-служба Института развития.