Российский сериал «Про людей и про войну» получил награду в США

Сразу два российских сериала были отмечены наградами на кинофесте в США.

© Кадр из сериала «Про людей и про войну»

Три награды фестиваля Minnesota Web Festival получил многосерийный фильм «Про людей и про войну» о Великой Отечественной войне. Он стал лучшим в номинации «Лучший драматический сериал» и взял еще два приза – за «Лучшую оригинальную музыку к сериалу» и за «Лучший актерский состав».

По словам продюсера фильма Анны Чижовой, бесценно, что в любой точке планеты понимают, что кино об исторической правде и о сложной большой душе русского человека.