Появились яркие постеры фильма «Марвелы»

Сюжет «Марвелов» расскажет о том, как три супергероини окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы. К ролям Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо вернулись Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейнона Паррис соответственно.