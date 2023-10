«Гладиатор 2»: дата выхода, подробности, сюжет

О чём будет «Гладиатор 2»

Кто сыграет в «Гладиаторе 2»?

В актёрский состав продолжения также вошли и другие телевизионные звёзды: Педро Паскаль (The Last of Us), Джозеф Куинн (Эдди из «Очень странных дел») и даже Дензел Вашингтон — обладатель двух «Оскаров», известный в последнее время как звезда «Великого уравнителя».