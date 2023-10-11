Перечислены интересные факты о сериале «Папины дочки»

На днях вышла последняя серия 1 сезона «Папиных дочек. Новые». В продолжении «роль» Сергея Алексеевича отводится Венику: он вынужден в одиночку воспитывать четырёх девочек, поскольку Даша бросила семью. Центральная Служба Новостей предлагает вспомнить интересные факты о первых сезонах «Папиных дочек».

© Кадр из сериала "Папины дочки"

В Германии была сделана адаптация телесериала. После выпуска ряда сезонов, зарубежный канал стал проявлять интерес к этому проекту. Телеканал Das Vierte начал производство адаптации под названием «Полный дом дочек» в 2009 году и выпустил несколько сезонов. Также были переговоры о продаже прав на проект с компанией Sony Pictures Entertainment.

Видео дня

В оригинальном сценарии, написанном бывшими участниками КВН, имена персонажей часто были взяты у реальных участников команды. Так, персонаж с именем Илья Полежайкин был назван в честь участника команды, который также играл в сериале роль брата Ильи. Другие персонажи также были названы в честь реальных людей.

Все актеры из шоу «6 кадров», за исключением Ирины Медведевой, приняли участие в съемках. Каждый из них сыграл своего уникального персонажа.

Выбор актеров для сериала проходил без особых трудностей. Однако, для роли младшей Васнецовой был проведен кастинг среди 200 девочек, и в итоге роль досталась Екатерине Старшовой. Многие зрители полюбили ее персонаж. Во время съемок актриса уже занималась фигурным катанием и достигла успеха в международном танцевальном шоу. Текст ей помогали учить мама и бабушка, так как она еще плохо читала.

Интересные моменты также происходили во время съемок. Например, актер, игравший Илью, съел 85 голубцов. Еда играла важную роль во многих сценах. В одной из них актеры кидались продуктами, и после окончания съемок, актриса Мирослава Kарпович вернулась домой в испачканной одежде. Для нужд съемок было приготовлено больше ста тортов, один из которых весил свыше 20 кг.