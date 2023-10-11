Перечислены интересные факты о сериале «Папины дочки»
На днях вышла последняя серия 1 сезона «Папиных дочек. Новые». В продолжении «роль» Сергея Алексеевича отводится Венику: он вынужден в одиночку воспитывать четырёх девочек, поскольку Даша бросила семью. Центральная Служба Новостей предлагает вспомнить интересные факты о первых сезонах «Папиных дочек».
В Германии была сделана адаптация телесериала. После выпуска ряда сезонов, зарубежный канал стал проявлять интерес к этому проекту. Телеканал Das Vierte начал производство адаптации под названием «Полный дом дочек» в 2009 году и выпустил несколько сезонов. Также были переговоры о продаже прав на проект с компанией Sony Pictures Entertainment.
В оригинальном сценарии, написанном бывшими участниками КВН, имена персонажей часто были взяты у реальных участников команды. Так, персонаж с именем Илья Полежайкин был назван в честь участника команды, который также играл в сериале роль брата Ильи. Другие персонажи также были названы в честь реальных людей.
Все актеры из шоу «6 кадров», за исключением Ирины Медведевой, приняли участие в съемках. Каждый из них сыграл своего уникального персонажа.
Выбор актеров для сериала проходил без особых трудностей. Однако, для роли младшей Васнецовой был проведен кастинг среди 200 девочек, и в итоге роль досталась Екатерине Старшовой. Многие зрители полюбили ее персонаж. Во время съемок актриса уже занималась фигурным катанием и достигла успеха в международном танцевальном шоу. Текст ей помогали учить мама и бабушка, так как она еще плохо читала.
Интересные моменты также происходили во время съемок. Например, актер, игравший Илью, съел 85 голубцов. Еда играла важную роль во многих сценах. В одной из них актеры кидались продуктами, и после окончания съемок, актриса Мирослава Kарпович вернулась домой в испачканной одежде. Для нужд съемок было приготовлено больше ста тортов, один из которых весил свыше 20 кг.
Машу Васнецову принято считать самой легкомысленной героиней «Папиных дочек». Однако исполнила эту роль одна из самых самых интеллектуальных актрис — Мирослава Карпович. Артистка является полиглотом и, кроме русского, знает английский, французский и итальянский языки.