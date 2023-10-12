Сергей Светлаков будет вести новый сезон шоу "Полный блэкаут"

На телеканале СТС 24 октября в 20:00 выходит третий сезон экстремального шоу "Полный блэкаут" с ведущим Сергеем Светлаковым. В новых выпусках он продолжит будоражить воображение звездных участников, попавших в кромешную тьму. При этом герои не знают, какие испытания их ждут, а порой - в какой проект они попали.

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Напомним, в каждом выпуске пары участников по очереди проходят три одинаковых испытания в темной комнате. После выполненного задания они занимают свой люк. Те, у кого наименьшее количество очков, выбывают из игры, проваливаясь в дыру на месте люка. В финале побеждает дуэт, обуздавший свое воображение и набравший максимальный балл.

"Все было хорошо, пока не погас свет и не открылась дверь, - вспоминает Алекса, которой пришлось опустить руку в коробку, не подозревая, что именно там находится. - Было очень страшно, ведь там могло оказаться что угодно. А для меня самое ужасное - это змеи и пауки".

А некоторых звезд не испугал предыдущий опыт. "После окончания съемок в первом сезоне я подумала:

"Ну все, больше никогда!" И вот теперь я решила повторить", - смеется Елена Борщева, которую в прошлый раз на съемках ожидал крокодил.