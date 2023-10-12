Сергей Светлаков будет вести новый сезон шоу "Полный блэкаут"
На телеканале СТС 24 октября в 20:00 выходит третий сезон экстремального шоу "Полный блэкаут" с ведущим Сергеем Светлаковым. В новых выпусках он продолжит будоражить воображение звездных участников, попавших в кромешную тьму. При этом герои не знают, какие испытания их ждут, а порой - в какой проект они попали.
Напомним, в каждом выпуске пары участников по очереди проходят три одинаковых испытания в темной комнате. После выполненного задания они занимают свой люк. Те, у кого наименьшее количество очков, выбывают из игры, проваливаясь в дыру на месте люка. В финале побеждает дуэт, обуздавший свое воображение и набравший максимальный балл.
Новый сезон образовал пары звезд, которые ранее не были знакомы. Среди них - Тимур Родригез и Илана Юрьева, Алексей Столяров и Елена Борщева. Испытания проходили и супружеские пары, в том числе Катерина Шпица и Руслан Панов, Валерия Астапова и Кирилл Астапов, Алекса и Вячеслав Дайчев.
"Все было хорошо, пока не погас свет и не открылась дверь, - вспоминает Алекса, которой пришлось опустить руку в коробку, не подозревая, что именно там находится. - Было очень страшно, ведь там могло оказаться что угодно. А для меня самое ужасное - это змеи и пауки".
А некоторых звезд не испугал предыдущий опыт. "После окончания съемок в первом сезоне я подумала:
"Ну все, больше никогда!" И вот теперь я решила повторить", - смеется Елена Борщева, которую в прошлый раз на съемках ожидал крокодил.
В новых выпусках звезды не только познакомятся с крокодилом, но и попробуют беляши с тараканами, отгадают вес медведя, заберут яйца у змеи, облизнут говяжий язык, станут курьерами крыс и пауков и посчитают лам в темноте.