Disney выпустит анимационный телесериал «Тиана»

Проект станет продолжением популярного мультфильма «Принцесса и лягушка» (2009).

© Кадр из фильма "Принцесса и лягушка"

Disney приступил к разработке анимационного сериала «Тиана». Джойс Шерри утверждена сценаристом и режиссёром проекта. О планах его снять развлекательный концерн объявил в 2020-м.

На презентации «Тиана» был описан как сиквел мультфильма 2009-го года «Принцесса и лягушка», в котором зрители впервые познакомились с темнокожей героиней, официанткой Тианой. Аника Нони Роуз вновь её озвучит.