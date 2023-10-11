Disney выпустит анимационный телесериал «Тиана»
Проект станет продолжением популярного мультфильма «Принцесса и лягушка» (2009).
Disney приступил к разработке анимационного сериала «Тиана». Джойс Шерри утверждена сценаристом и режиссёром проекта. О планах его снять развлекательный концерн объявил в 2020-м.
На презентации «Тиана» был описан как сиквел мультфильма 2009-го года «Принцесса и лягушка», в котором зрители впервые познакомились с темнокожей героиней, официанткой Тианой. Аника Нони Роуз вновь её озвучит.
На экраны мультсериал должен выйти в 2024-м году. Джойс Шерри имеет большой опыт работы над телепроектами. Из недавних можно отметить её сценарий к сериалу в жанре хоррор «Полуночная месса» (2021).