Вышел трейлер фильма о взрослении «Краш-тест»

История вращается вокруг 17-летних подруг — Тани, Арины, Леры, которые полны мечтаний и энтузиазма на фоне перехода во взрослую жизнь. Однако их общие планы остаются позади по мере того, как героини вступают в последнее беззаботное лето. За это время им необходимо разобраться с возникшими проблемами и конфликтами и определить, какой дорогой идти дальше.