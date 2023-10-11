Пранкеры Вован и Лексус запускают собственное шоу на Первом канале
Пресс-служба Первого канала анонсировала запуск пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым собственного проекта «Шоу Вована и Лексуса».
Премьера на данном канале состоится в полночь 11 октября.
Ведущие будут затрагивать различные острые политические темы, которые основаны на их звонках мировым лидерам. По словам Кузнецова, теперь пранки - отдельная часть журналистики и медиапространства.
В каждом эпизоде состоятся премьеры эксклюзивных звонков знаменитостям.
В первом выпуске затронут вопрос расширения НАТО. Среди его ожидаемых участников - заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, блогер и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин), политолог-американист Малек Дудаков и немецкий журналист-расследователь Томас Рёпер. Журналистка Евгения Черницкая выступит соведущей пранкеров.
Ранее стало известно, что телеведущий Дмитрий Шепелев получил собственное шоу на телеканале «Россия 1». Новая передача связана с животными.