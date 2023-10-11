Пранкеры Вован и Лексус запускают собственное шоу на Первом канале

Премьера на данном канале состоится в полночь 11 октября.

Ведущие будут затрагивать различные острые политические темы, которые основаны на их звонках мировым лидерам. По словам Кузнецова, теперь пранки - отдельная часть журналистики и медиапространства.

В каждом эпизоде состоятся премьеры эксклюзивных звонков знаменитостям.

В первом выпуске затронут вопрос расширения НАТО. Среди его ожидаемых участников - заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, блогер и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин), политолог-американист Малек Дудаков и немецкий журналист-расследователь Томас Рёпер. Журналистка Евгения Черницкая выступит соведущей пранкеров.