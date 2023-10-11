Китайский фильм "Исчезнувшая в звездах" бьет рекорды

Есть китайское кино - и есть европеизированное китайское кино. То есть приспособленное к европейским вкусам. Примерно как всеми любимые суши: в самом Китае они не те, что "на экспорт", и не факт, что европеец сможет их есть.

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Судьба китайского триллера "Исчезнувшая в звездах" интересна тем, что он являет собой очень эффективный пример глобализации в кино.

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Фильм очень неплохо идет в США, но при этом стал главным кассовым хитом года у себя в Китае, далеко перекрыв кассовые сборы последнего "Индианы Джонса". Потому что от китайского кино в нем только язык, а все остальное - сколок со среднемирового блокбастера: европейцу такое кино понятнее, китайцу приятно почувствовать себя вместе со всем миром. Мол, захотим - снимем не хуже Индианы!

Создатели фильма вдохновлялись комедийным детективом 1990 года "Ловушка для одинокого мужчины" с Караченцовым, Яковлевым и Смоктуновским советского режиссера Алексея Коренева, а тот, в свою очередь, имел в основе театральную пьесу француза Робера Тома, которую собирался экранизировать сам Альфред Хичкок. На Хичкока и ориентировались, снимая фильм, китайские режиссеры Лю Сян и Цуй Жуй - на его умение строить витиеватые фабульные лабиринты, создавать сгущающуюся атмосферу жуткой тайны и держать саспенс от первого до последнего кадра, постоянно обманывая зрителя ложными ходами и гипотезами.

Это сугубо развлекательный жанр, и здесь важна способность придумать сногсшибательную интригу, из которой будет трудно выпутаться не только доверчивому зрителю, но довольно часто - и самим авторам. Такую интригу придумал француз Тома - китайским сценаристам оставалось только ее развить, приспособив к иным реалиям. Причем интересно, что к реалиям тоже не китайским. Действие происходит в островной вымышленной стране Беландии в Юго-Восточной Азии, где отмечают годовщину свадьбы китайские туристы - нежно влюбленные друг в друга муж и жена Хэ Фэй и Ли Музи. Каково же изумление молодого супруга, когда его жена вдруг бесследно исчезает, а в постели вместо нее он обнаруживает тоже красивую, но совершенно постороннюю женщину! Которая утверждает, что она и есть его жена - предъявляет паспорт и фото, где они счастливы вместе. Совпадает даже особая примета - шрам на ноге.

Местная полиция отказывается разбираться в этом безумии, и отчаявшийся супруг обращается к известному очень успешному адвокату Чен Май - тоже женщине и тоже ослепительно красивой. На этом приторможу: дальше пойдут такие головокружительные зигзаги сюжета, что любое слово, которое можно написать по этому поводу, будет спойлером, а на таких непредсказуемых поворотах здесь строится все многометражное действо. Почти 2,5 часа крутых сюрпризов - не будем их раскрывать.

Но стоит обратить внимание на особенность типажей фильма. И моложавый Чжу Илун, блестяще играющий мужа, и элегантная Нини, неотразимая в роли самоуверенной адвокатессы, и Дженис Май в двойной роли Музи/Джейн - все они менее всего похожи на типовых героев китайских лент. Скорее они вызовут воспоминания об эффектных "восточных вамп" из голливудских сказочных триллеров наподобие "Индианы Джонса-2" - то есть об экспортных вариантах загадочного и опасного Востока. Они красивы, в каждом движении эротичны, и нам в зале даже в голову не придет сличать их поступки с реальностью и задаваться вопросами об их правдоподобии. Страна Беландия - там возможно всё!

Это фильм хитроумной выдумки, ребус-кроссворд от начала до конца. Он словно весь состоит из наиболее успешных приемов киноклассики. Любовные сцены сопровождаются романтической песней с придыханием - точно так же, как было в "Мужчине и женщине" Лелуша.

Автомобильная погоня свалится на нас как снег на голову из какого-то другого фильма, зато как хороша здесь "танцующая камера" оператора Хэ Шань! Будут подводные съемки, как в "Голубой лагуне", будут азартные сцены в казино и, как в "детективных хрониках", пойдет напряженный отсчет времени (у героя заканчивается виза, и жену нужно найти очень срочно). Но главная загадка, которая мучает нас с самого старта: этот спортивный Хэ Фэй, инструктор по дайвингу, на самом деле страдает каким-то неврологическим недугом, провалами памяти и галлюцинациями, или эта женщина в его постели действительно самозванка, участница какой-то замысловатой авантюры, задуманной закулисным кукловодом?

Здесь всё - не то, чем кажется, одна уловка сбивает на лету другую, сентиментальность граничит с бессердечием, и открытия, которые мы по ходу фильма делаем во тьме человеческих натур, кажутся бесконечными. Адвокатесса Чен Май - сама по себе неиссякаемый источник сюрпризов: на вид хрупкая, с решительной походкой супермодели, она кажется неуязвимой, пуленепробиваемой, и машину водит как чемпион Формулы-1. Она требует от своего клиента полной честности, и когда выяснится, что он многое скрывает, интрига фильма начинает закручиваться с утроенной энергией.