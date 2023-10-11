10 фильмов про курьерскую доставку

12 октября в прокат выходит французская комедия «Папа, не звезди!» про обычного доставщика пиццы и шаурмы, оказавшегося в космосе по воле случая. Рабочее кредо главного героя «Доставляем в срок!» сделало его любимцем постоянных клиентов, регулярно пользующихся его услугами. Чтобы решить финансовые проблемы в семье, он пробирается в центр управления полетами ради пары безобидных снимков для крупного издания и по закону жанра оказывается в ракете, которая вот-вот отправится на Международную космическую станцию. Внезапное проникновение оборачивается для героя участием в космической миссии, где ему не только предстоит научиться быть астронавтом в условиях невесомости, но и стать единственным, кто может спасти экипаж и миссию. Еще никогда курьерский сервис не заходил так далеко!

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Классика советского кинематографа — культовая картина Карена Шахназарова про выпускника школы, устраивающегося на временную работу курьером в редакции. Окружающие его взрослые люди с трудом привыкают к удивительной способности парня превратить любое событие в невероятное происшествие. Драма про поиски себя и жизненных ориентиров с разговорами о важном стала не только лидером проката в СССР в 1986 году, но и ярким событием в истории национального кинематографа.

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Боевик с Ольгой Куриленко и Гэри Олдманом про привлекательную сотрудницу службы доставки на черном мотоцикле, стремительно пролетающем сквозь лондонскую ночь. Даже в огромном мегаполисе девушке удается ускользнуть от уличных камер, ведь она перевозит особо важные грузы, заказчики которых не любят внимания со стороны любопытных. Девушка-курьер бросает вызов могущественному криминальному боссу, попадая в водоворот разборок. Своим примером она доказывает, что курьерская служба сопряжена с опасностью и сногсшибательной скоростью!

Комедия с Джесси Айзенбергом про обычного разносчика пиццы, в чью размеренную жизнь врываются бандиты с хитроумным планом, мечтающие сорвать большой куш. Они похищают парня с целью заставить его ограбить банк. Герой обращается к помощи друзей, чтобы обвести вокруг пальца похитителей, избежать преследования полиции и успеть проделать это все за считаные часы. К счастью, с быстрым выполнением задач в срок курьеры справляются лучше всего!

Анимационный фильм, номинированный на «Оскар» в 2020 году и признанный лучшим анимационным фильмом Британской академией, попал в списки лучших фильмов по версиям многочисленных киноресурсов. Это история юного отпрыска владельца почтовой империи, отправленного на Крайний Север, в угрюмый город с говорящим названием Смиренсбург, где он должен организовать почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Жители города привыкли враждовать друг с другом и совершенно не готовы к почтовому сообщению, но маленький герой обращается к помощи лесного отшельника по имени Клаус и заводит среди детей традицию писать письма, в ответ на которые герои доставляют игрушки в преддверии новогодних праздников и легкой поступью преображают внешний облик города, делая его счастливым местом с дружелюбными обитателями.

Еще один чудесный образец анимационного жанра от культового японского режиссера Хаяо Миядзаки. Вышедший в 1989 году мультфильм про юную ведьму Кики, которая знакомится с добрым пекарем, помогающим ей начать собственное дело — экстренную службу доставки. Новая работа знакомит Кики с различными людьми и дарит возможность обрести новых друзей в компании ее неизменного спутника, обаятельного кота Дзидзи.

Криминальный боевик со звездой «Сумерек» Тейлором Лотнером, который исполнил роль велокурьера, находящегося в долгу перед преступной группировкой. На своем велобайке герой лавирует по улицам города с целью срочной доставки грузов и однажды случайно сбивает таинственную незнакомку, которая открывает ему опасный мир паркура. Так обычный курьер становится велотрейсером.

Еще один криминальный триллер про велокурьера, на скорости бороздящего дороги Нью-Йорка. Главную роль в фильме исполнил Джозеф Гордон-Левитт, ставший посыльным, забравшим подозрительный конверт в Колумбийском университете. Оказалось, что содержимое конверта очень интересует одного коррумпированного полицейского, который начинает преследование героя.

Криминальная драма от гениального Клинта Иствуда, ставшего режиссером и исполнителем главной роли в фильме в актерской компании Брэдли Купера, Лоренса Фишберна и Майкла Пеньи. В центре сюжета — одинокий старик, аграрный бизнес которого находится на грани разорения. Неожиданно ему предлагают непыльную, но прибыльную работу по доставке грузов на его старенькой машине. Мужчина соглашается и вскоре обнаруживает, что стал наркокурьером мексиканского картеля. Интрига.