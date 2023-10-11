Бюджет «Убийц цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо превысил $ 200 млн

В своём новом отчёте компания Apple раскрыла, что бюджет фильма «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе составил $ 200-250 млн. Причём около $ 25 млн из них были заплачены актёру Леонардо Ди Каприо.

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Также в названую сумму входят затраты на маркетинг. Это делает «Убийц цветочной луны» самым дорогим фильмом от Apple за всё время.

События картины развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.