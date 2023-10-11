Marvel меняет все свои новые сериалы: они перестанут быть раздутыми фильмами без идей
Издание The Hollywood Reporter опубликовало большое расследование о состоянии производства сериалов Marvel. Журналисты выяснили, что в ближайшее время проекты киновселенной ждут большие перемены — и начнутся они уже с полной перезагрузки «Сорвиголовы: Рождённый заново», который будут снимать заново.
Судя по всему, продюсеры студии приняли всю критику и стремительное падение рейтингов сериалов, поэтому в ближайшее время студия планирует решить следующие проблемы:
В THR не сообщили, когда именно новая формула по производству сериалов начнёт работать в Marvel. Однако точно известно, что «Сорвиголова: Рождённый заново» должен стать одним из первых сериалов киностудии, который продумают от начала до конца, отталкиваясь от настроения и качества пилотного эпизода.