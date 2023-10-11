Marvel меняет все свои новые сериалы

Издание The Hollywood Reporter опубликовало большое расследование о состоянии производства сериалов Marvel. Журналисты выяснили, что в ближайшее время проекты киновселенной ждут большие перемены — и начнутся они уже с полной перезагрузки «Сорвиголовы: Рождённый заново», который будут снимать заново.

© Чемпионат.com

Судя по всему, продюсеры студии приняли всю критику и стремительное падение рейтингов сериалов, поэтому в ближайшее время студия планирует решить следующие проблемы: