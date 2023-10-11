Обзор фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»

В зарубежных онлайн-кинотеатрах вышел шпионский боевик «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» — седьмой фильм в экшен-саге с Томом Крузом в главной роли. В этой серии агенты отряда «Миссия невыполнима» противостоят опасному искусственному интеллекту, способному проникать в любые системы. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, как «Миссия невыполнима» с этой лентой подтверждает статус лучшей шпионской франшизы современности.

© Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая"

Минздрав, в смысле, Том Круз предупреждает: отключите функцию "сглаживания движения" на ваших телеэкранах — в сети вышел фильм "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая". В новой главе лучшей шпионской саги современности агент отряда "Миссия невыполнима" Итан Хант и его коллеги сходятся в схватке с главным врагом всех порядочных обитателей современного Голливуда — искусственным интеллектом. Чем-то похожим Круз уже занимался у Стивена Спилберга в экранизации "Особого мнения" Филипа К. Дика, где его герой противостоял системе предупреждения преступлений, основанной на предсказаниях, но в "Миссии" дела принимают более антиутопический, оруэлловский оборот: ИИ, который тут нехитро называют "Сущностью", способен проникать в любые системы и проводить с ними любые операции, не оставляя никаких следов (что, собственно, и делает, вынуждая, например, американские спецслужбы перегонять архивы обратно на бумагу). Верить в сложившейся ситуации остается только аналоговым элементам мира.

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В этом самом мире "Сущность", которой хотят завладеть все правительства и которая визуально похожа на плохой скринсейвер, оперирует при помощи фанатика Гэбриэля (Эсай Моралес), таинственного человека из прошлого Ханта, а также его помощницы-ассасинши Пэрис, сыгранной звездой "Стражей Галактики" Пом Клементьефф (судя по клетчатой мини-юбке и доломану, плейлист там должен состоять исключительно из песен "Тату" и My Chemical Romance). То есть вопреки традиции не злодей использует некую грозную технологию, а грозная технология использует злодея. И, напротив, вполне в соответствии традициям некую важную роль во всем происходящем имеет российская подлодка - под названием "Севастополь". Однако это уже материал следующей серии (до которой доживут не все; ставки как никогда высоки; ну вы и сами знаете, как это бывает).

В прошлогоднем интервью режиссер Квентин Тарантино, рассуждая о "марвелизации" американской киноиндустрии, в числе прочего посетовал, что кинокомиксы убивают институт кинозвезд: мол, звезды этих фильмов — Капитан Америка и Тор, а не изображающие их актеры. Можно при желании поспорить, но любопытно, что эта формула, кажется, хорошо ложится и на разницу в британском и американском подходе к шпионским франшизам с великими музыкальными темами. Джеймса Бонда в будущих фильмах серии, где было гораздо больше частей, но и гораздо больше промахов (то есть больше нуля), будет играть уже седьмой по счету артист, бренд "Миссия невыполнима" же без Тома Круза представить сегодня почти невозможно (вряд ли многие до сих пор воспринимают сагу в контексте сериала полувековой давности).

Тем более что вряд ли в обозримом найдется еще один такой же бешеный персонаж, достойный этой эстафетной палочки: пока иные блокбастеры в рамках все той же "марвелизации" стремительно превращались в компьютерные мультики, Круз как раз старался полагаться на аналоговое и честно карабкался по дубайским небоскребам, летал верхом на самолетах и из этих самых самолетов сигал с высоты восьми километров. В итоге про некоторые дорогущие, но бестолковые проекты Marvel шутят, что это все просто схема для отмыва денег, а про "Миссию" тянет пошутить, что это все просто схема по удовлетворению адреналиновой зависимости лично Круза на деньги компании Paramount (что же тут, спрашивается, предосудительного). К нашему всеобщему счастью, побочным эффектом этой зависимости оказывается патологически изумительного качества развлекательный кинематограф (ладно, справедливости ради, Круз и правда за кино болеет), не сдающий позиций без малого 30 лет.

Ну, как не сдающий: "Смертельной расплате" сначала сильно насолил коронавирус (из-за которого бюджет основательно раздуло, и от планов снимать обе части сразу пришлось отказаться), а затем лента попала под колеса "Барбенгеймера". Собрать приличную кассу, выйдя в прокат за две недели до двух главных фильмов года, — миссия со звездочкой даже для Итана Ханта, так что получились скромные по здешним меркам $567 млн (но еще остается надежда на "цифру" и физические носители).

Это, впрочем, внешние факторы. Сущностно же тут ничего не поменялось. От выкрутасов Круза по-прежнему захватывает дух (и эти фильмы по-прежнему противопоказаны людям со страхом высоты). Режиссер и сценарист Кристофер Маккуорри по-прежнему держит эту махину в строгой целостности (как и "поттериана", "Миссия невыполнима" на середине дистанции ввязалась в моногамные отношения со своим постановщиком, только Маккуорри - в отличие от Дэвида Йейтса - явно талантлив). Актерские выступления по-прежнему удивительно сильны для такого незамысловатого по сути своей кино: скажем, очаровательно нелепая традиция "Миссии" с реалистичными масками, с помощью которых герои выдают себя за других людей, каждый раз умудряется производить в этом плане впечатление (конкретно в случае "Смертельной расплаты" это в первую очередь Генри Черни, который отсутствовал в саге после первой части, и Ванесса Кирби). А новенькая Хейли Этвелл (Пегги Картер из проектов Marvel), как водится, умудряется не затеряться среди ветеранов каста Винга Рэймса, Саймона Пегга и Ребекки Фергюсон.