Новые "Голодные игры" получили возрастной рейтинг PG-13

Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» получил возрастной рейтинг PG-13. Это означает, что картина не рекомендуется к просмотру детям младше 13 лет.

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Представители рейтингового агентства отметили, что в ленте присутствуют сцены насилия, а также «тревожный» контент.

События «Баллады о змеях и певчих птицах» развернутся за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет будет посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема. В фильме также сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж — он исполнит роль Каски Хайботтома.