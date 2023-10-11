Кино недели: "Молодой папа" — в главной роли Шайа Лабаф

12 октября на российские экраны выходит итальянская картина "Молодой папа" ( в оригинале — "Отец Пио"). В главной роли появилась голливудская суперзвезда Шайа Лабаф.

© Кадр из фильма "Молодой папа"

"Рамблер" расскажет о премьере подробнее.

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Новый фильм Абеля Феррары — это странная, довольно сбивающая с толку картина — суровый и строгий, стилизованный, театральный фильм о мучениях Падре Пио и его личных духовных агониях в качестве молодого священника в течение нескольких лет, последовавших сразу за первой мировой войной.

Настоящий Пио, который умер в 1968 году и был канонизирован в 2002 году, стал противоречивой фигурой из-за своих очевидных стигматов, но в фильме ничего из этого не показано. Его играет с очень взрывоопасной смесью печали, ярости и тоски густобородый Шайа Лабаф.

Место действия — сельская местность на юге Италии: Сан-Джованни Ротондо в Апулии в 1918 году. Солдаты возвращаются с войны, многие тяжело ранены. Некоторые рады вернуться к изнурительной сельскохозяйственной работе, которую предлагает местный землевладелец, самодовольный и авторитетный человек, имеющий связи с армией и церковью. Он баллотируется на новых выборах в Италии и самодовольно надеется на победу. Но в стране дует ветер перемен: многие молодые итальянцы воодушевлены социалистическими организаторами, которые говорят им, что их эксплуатируют.

В то же время социалисты также баллотируются на выборах. Но местные власти жестоко избивают приезжего спикера-социалиста и выгоняют его из города. Тем, кто встанет на сторону социалистов, грозят безработица и бедность. А когда левые побеждают на выборах, реакционеры ведут себя с высокомерием и убийственной злобой.

И где во всем этом Пио? Вмешается ли он, чтобы остановить эту явную несправедливость? Заметит ли он, что это происходит? Очевидно нет.

Кадр из фильма "Молодой папа"

Одной из причин его споров было то, что в молодости он поддерживал связи с фашистами и, как сообщается, даже благословлял их оружие. Но Феррара все это стилизует: благословение совершает другой священник, а Пио здесь кажется испытывающим чувство вины только за свою общую недостойность и неспособность противостоять злу в мире, виновным в уклонении от военной службы и в том, что он был искушен дьяволом.