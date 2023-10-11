Кино недели: "Молодой папа" — в главной роли Шайа Лабаф
12 октября на российские экраны выходит итальянская картина "Молодой папа" ( в оригинале — "Отец Пио"). В главной роли появилась голливудская суперзвезда Шайа Лабаф.
"Рамблер" расскажет о премьере подробнее.
Новый фильм Абеля Феррары — это странная, довольно сбивающая с толку картина — суровый и строгий, стилизованный, театральный фильм о мучениях Падре Пио и его личных духовных агониях в качестве молодого священника в течение нескольких лет, последовавших сразу за первой мировой войной.
Настоящий Пио, который умер в 1968 году и был канонизирован в 2002 году, стал противоречивой фигурой из-за своих очевидных стигматов, но в фильме ничего из этого не показано. Его играет с очень взрывоопасной смесью печали, ярости и тоски густобородый Шайа Лабаф.
Место действия — сельская местность на юге Италии: Сан-Джованни Ротондо в Апулии в 1918 году. Солдаты возвращаются с войны, многие тяжело ранены. Некоторые рады вернуться к изнурительной сельскохозяйственной работе, которую предлагает местный землевладелец, самодовольный и авторитетный человек, имеющий связи с армией и церковью. Он баллотируется на новых выборах в Италии и самодовольно надеется на победу. Но в стране дует ветер перемен: многие молодые итальянцы воодушевлены социалистическими организаторами, которые говорят им, что их эксплуатируют.
В то же время социалисты также баллотируются на выборах. Но местные власти жестоко избивают приезжего спикера-социалиста и выгоняют его из города. Тем, кто встанет на сторону социалистов, грозят безработица и бедность. А когда левые побеждают на выборах, реакционеры ведут себя с высокомерием и убийственной злобой.
И где во всем этом Пио? Вмешается ли он, чтобы остановить эту явную несправедливость? Заметит ли он, что это происходит? Очевидно нет.
Одной из причин его споров было то, что в молодости он поддерживал связи с фашистами и, как сообщается, даже благословлял их оружие. Но Феррара все это стилизует: благословение совершает другой священник, а Пио здесь кажется испытывающим чувство вины только за свою общую недостойность и неспособность противостоять злу в мире, виновным в уклонении от военной службы и в том, что он был искушен дьяволом.
Многие критики посчитали, что это "странный фильм, с ощущением непроявленности, импровизации, словно фрагмент или осколок чего-то еще". И все же там каким-то фоном прослеживается голос злакоторый можно услышать в других фильмах Феррары о насилии и одержимости: будто что-то темное ощущается в картине. Кажется, уже только поэтому фильм заслуживает вашего внимания.