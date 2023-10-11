Вышел трейлер «Стальной хватки» с Заком Эфроном

Зак Эфрон и Джереми Аллен Уайт напряжённо тренировались, чтобы сейчас показать всё, на что способны. Актёры снялись в байопике «Стальная хватка» о семье известных американских рестлеров фон Эрих.

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Телекомпания А24 опубликовала первый трейлер спортивной драмы, снятой под руководством режиссёра Шона Дуркина. Эфрон сыграл Кевина фон Эриха или Золотого воина, пожалуй, самого известного и титулованного участника звёздной династии. Уайт изобразил его брата, а Холт Маккэллани их отца, трёхкратного чемпиона мира по рестлингу.

В фильме исследуются биографии фон Эрихов, их взлёты и падения. Компанию Эфрону, Уайту и Маккэллани на съёмочной площадке составили Лили Джеймс, Мора Тирни и Харри Дикинсон.