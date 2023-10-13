В Петербурге начались съемки комедии «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой
В Петербурге стартовали съемки фантастической комедии «Мама из прошлого». Одну из главных ролей в фильме сыграет Светлана Ходченкова.
Сюжет разворачивается в 2005 году, 17-летняя Ольга подумывает избавиться от нежелательной беременности, рассказало агентство InterMedia со ссылкой на пресс-службу проекта. Но внезапно она перемещается в 2024-й, где она 36-летняя мать и директор школы, которая в одиночку растит сына старшеклассника.
Режиссер проекта Анна Курбатова отметила, что легкое безумие делает эту комедию особенной. Она подчеркнула, что «Мама из прошлого» дает возможность нам осознать, как быстротечна жизнь, и что наслаждаться надо каждым моментом.