Что известно о пятом сезоне «Очень странных дел»

Вышедшие в 2016 году «Очень странные дела» сразу же обзавелись армией поклонников по всему миру, а четвертый сезон шоу, премьера которого состоялась на видеоплатформе Netflix, установил абсолютный рекорд площадки по числу просмотров. История о компании детей, которые сталкиваются с загадочным параллельным миром, зацепила зрителей интересными персонажами, необычным сюжетом и ярким визуальным рядом с отсылками к американской поп-культуре 80-х годов. На протяжении четырех сезонов зрители наблюдали за тем, как герои взрослели, а история их приключений двигалась к финалу. 17 февраля 2022 года стало известно, что пятый сезон станет для «Очень странных дел» последним — об этом сообщили создатели сериала братья Мэтт и Росс Дафферы.

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«Лента.ру» напоминает, что происходило в предыдущих сезонах «Очень странных дел», а также рассказывает, какие актеры появятся в продолжении шоу и когда финал этой мистической истории выйдет на экраны.

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О чем рассказывают «Очень странные дела»?

Действие сериала «Очень странные дела» разворачивается в вымышленном провинциальном городке Хоукинс в штате Индиана, США. В центре сюжета — четыре друга: Майк (Финн Вулфхард), Уилл (Ноа Шнапп), Лукас (Калеб Маклафлин) и Дастин (Гейтен Матараццо). Ребятам по 12 лет, они учатся в школе, обожают научную фантастику и настольные игры, а особенно «Подземелья и драконы» — это реальная настольная ролевая игра в жанре фэнтези, в продажу она поступила в 1974 году.

История начинается, когда Уилл, возвращаясь на велосипеде с вечера настольных игр, мистическим образом исчезает. В это же время в Хоукинсе начинают происходить странные события. Майк, Лукас и Дастин пытаются отыскать пропавшего друга, но вместо этого находят в лесу странную девочку по имени Одиннадцать, или Оди (Милли Бобби Браун). Позже выясняется, что Оди (в оригинале — Eleven, сокращенно El) не просто чудаковатая — она обладает суперспособностями.

На протяжении сезона герои пытаются разобраться в происходящем и вернуть пропавшего друга. Оказывается, что Уилл попал в мир Изнанки — параллельную реальность, населенную пугающими монстрами Демогоргонами. Параллельно поисками Уилла занимаются и его мать Джойс (Вайнона Райдер), и шериф Хоукинса Джим Хоппер (Дэвид Харбор).

В конце первого сезона Уилла удается вернуть из Изнанки, но противостояние реального и параллельного мира на этом не заканчивается. Во втором сезоне герои сталкиваются с новым врагом — Истязателем Разума, который стремится проникнуть в Хоукинс. В третьем сезоне в дело вмешиваются русские ученые — оказывается, что они построили в новом торговом центре «Старкорт» свою лабораторию и пытаются открыть портал в Изнанку.

Что известно о пятом сезоне сериала «Очень странные дела»?

Скорее всего, события сериала продолжатся ровно с того места, на котором закончился четвертый сезон — создатели «Очень странных дел» рассказали, что в этом сезоне герои сразу столкнутся с проблемами из параллельного мира.

При этом они подчеркнули, что серии в новом сезоне не будут такими длинными, как в предыдущем. Однако финал истории, по их словам, по длине будет напоминать полнометражный художественный фильм. «Мы, скорее всего, просто выпустим 2,5-часовой эпизод», — сказал Мэтт Даффер.

8 серий будет в пятом сезоне «Очень странных дел»

Братья Даффер отметили, что в пятом сезоне герои неизбежно станут старше — это связано с тем, что дети-актеры быстро взрослеют в реальной жизни. Так, Милли Бобби Браун, которая играет Одиннадцать, на момент начала съемок было 11 лет — сейчас ей уже 19. «Я уверен, что мы совершим прыжок во времени. В идеале мы должны были снять четвертый и пятый сезоны подряд, но у нас не было реальной возможности сделать это», — объяснил ситуацию один из сценаристов шоу Росс Даффер.

Кстати, выводы из этого сделали и другие создатели многосерийных блокбастеров: так, режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон одновременно снимал отдельные сцены для второй и третьей части фильма. Такое решение съемочная группа приняла, чтобы избежать взросления юных актеров на экране, с чем столкнулись создатели «Очень странных дел».

Пятый сезон «Очень странных дел» должен стать настоящей кульминацией всего шоу, которое вберет в себя значимые детали из предыдущих сезонов.

"Я думаю, что мы пытаемся немного вернуться к началу в духе первого сезона, но по масштабу это будет больше напоминать размах четвертого сезона, — Росс Даффер, один из создателей сериала «Очень странные дела».

Какие актеры сыграют в пятом сезоне «Очень странных дел»?

Один из создателей сериала Мэтт Даффер рассказал, что в пятом сезоне зрители не увидят новых персонажей — это позволит сценаристам сфокусироваться на истории основных героев и довести ее до конца.

Главные герои пятого сезона «Очень странных дел»

Майк Уилер (Финн Вулфхарт) — один из главных героев сериала, влюблен в Одиннадцать, с которой был разлучен на протяжении всего четвертого сезона.

Одиннадцать, или Оди (Милли Бобби Браун) — девочка со сверхспособностями, которая получила их в ходе экспериментов в лаборатории Хоукинса. Приемная дочь шерифа Джима Хоппера.

Уилл Байерс (Ноа Шнапп) — один из главных героев сериала. Скромный и тихий мальчик, после возвращения с Изнанки может чувствовать, что там происходит. По словам самого Шнаппа, Уилл сыграет важную роль в пятом сезоне.

Дастин Хендерсон (Гейтен Матараццо) — друг Майка, Уилла и Лукаса. За время сериала близко подружился со Стивом Харрингтоном. Сильно шепелявит.

Лукас Синклер (Калеб Маклафлин) — друг Майка, Уилла и Дастина. Влюблен в Макс.

Джойс Байерс (Вайнона Райдер) — мать Уилла и Джонатана. В четвертом сезоне отправилась в СССР, чтобы спасти своего возлюбленного Джима Хоппера из советской тюрьмы.

Джим Хоппер (Дэвид Харбор) — шериф Хоукинса и приемный отец Одиннадцать, который вернулся из плена в советском ГУЛАГе. Нэнси Уилер (Наталия Дайер) — старшая сестра Майка. Встречалась со Стивом Харрингтоном, но позже выбрала брата Уилла — Джонатана. Прилежная и амбициозная ученица.

Джонатан Байерс (Чарли Хитон) — старший брат Уилла. Тихий и замкнутый в себе, увлекается фотографией. Влюблен в Нэнси, с которой встречается с конца второго сезона.

Стив Харрингтон (Джо Кири) — бывший парень Нэнси, который из наглого школьного лидера постепенно превратился в преданного и верного друга. Близко общается с Дастином и Робин.

Робин Бакли (Майя Хоук) — подруга Стива, которая вместе с ним работала в магазине мороженого.

Когда выйдет пятый сезон «Очень странных дел»?

Точная дата выхода финального сезона «Очень странных дел» пока неизвестна — изначально съемки пятого сезона должны были стартовать в июне 2023 года. Однако эти даты были Голливуда, которая началась в мае и продлилась около пяти месяцев.

В конце сентября сценаристы и создатели шоу братья Даффер снова приступили к работе над финальным сезоном — об этом они сообщили в X (бывший Twitter). «Мы вернулись», — так звучало их короткое сообщение в социальной сети.

Ожидается, что пятый сезон «Очень странных дел» выйдет в 2024 году