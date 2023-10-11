$99.93-1.42105.69-1.35

Лучшие комедии XXI века: 10 фильмов, которые развеселят каждого

Комедия — один из самых популярных и любимых киножанров в мире. Остроумные сценарии, яркие комические персонажи и непредсказуемые сюжеты позволяют зрителям отдохнуть, расслабиться и от души посмеяться. «Лента.ру» публикует список лучших комедий XXI века и рассказывает об их сюжете (без спойлеров).

10 фильмов, которые развеселят каждого
© Lenta.ru

В этой подборке — самые яркие и оригинальные комедии нынешнего столетия, которые стоит посмотреть каждому. Эти фильмы отличаются разнообразием комических приемов, талантливой игрой актеров, а также позволяют взглянуть на повседневную жизнь под неожиданным углом.

Видео дня

Топ-10 комедий XXI века

«Мальчишник в Вегасе»

Друзья Фил (Брэдли Купер), Стю (Эд Хелмс) везут своего лучшего друга Дага (Джастин Барта) в Лас-Вегас на его мальчишник перед свадьбой, вместе с ними едет и Алан (Зак Галифианакис) — смешной и наивный брат невесты. Вечером ребята напиваются в номере отеля, а утром просыпаются почти без воспоминаний о прошедшей ночи.

Трое друзей обнаруживают, что номер полностью разгромлен, а жених Даг куда-то исчез. Также они находят в номере тигра, младенца, курицу и другие странные вещи, происхождение которых не могут объяснить.

Теперь Фил, Стю и Алан должны восстановить события минувшей бурной ночи и найти пропавшего Дага. Им предстоит пройти через множество приключений и посетить казино Вегаса, чтобы разобраться в том, что же произошло на мальчишнике.

Эта картина заработала почти полмиллиарда доллара в прокате и получила «Золотой глобус» как лучшая комедия года.

«Девичник в Вегасе»

Еще одна картина, которая рассказывает о приключениях накануне свадьбы, но в этот раз в центре истории оказываются подруги невесты.

Энни (Кристен Уиг) за тридцать, она только что потеряла любимую работу в пекарне и рассталась с молодым человеком. В этот момент ее лучшая подруга Лиллиан (Майя Рудольф), которую Энни знает с детства, сообщает радостную новость — она выходит замуж. Лиллиан приглашает Энни стать подружкой невесты. Энни с энтузиазмом берется за организацию свадьбы и в процессе знакомится с новой подругой Лиллиан — богатой и утонченной Хелен (Роуз Бирн), которая кажется идеальной во всем.

Между Энни и Хелен возникает соперничество за внимание невесты. К тому же выясняется, что Хелен пытается перехватить организацию свадьбы. Энни начинает бороться за роль лучшей подруги и главной подружки невесты на свадьбе Лиллиан.

Легкая молодежная комедия о женщинах и для женщин, которая удостоилась двух номинаций на «Оскар».

«Отель "Гранд Будапешт"»

  • Год выпуска: 2014
  • Режиссер: Уэс Андерсон
  • Жанр: драма, комедия, приключения, детектив
  • Продолжительность: 1 час 40 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9
  • Рейтинг IMDb: 8.1
  • В главных ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Эдриан Броуди, Сирша Ронан

Действие фильма разворачивается в вымышленном европейском государстве Зубровка — на «самой дальней восточной границе Европейского континента».

История развивается вокруг приключений опытного консьержа Густава (Рэйф Файнс) и его помощника Зеро Мустафы (Тони Револори), который позже стал владельцем отеля «Гранд Будапешт» и одним из самых богатых людей в стране.

Причем основные действия разворачиваются в реальный исторический период — между Первой и Второй мировыми войнами. В этой картине есть все: любовная линия, детективная история с опасными авантюрами и неожиданными поворотами.

«Отель "Гранд Будапешт"» получил множество наград, все работы Уэса Андерсона, отличает узнаваемый стиль — необычная визуальная составляющая с яркими акцентами, сочными цветами и геометрически выверенными кадрами.

«Типа крутые легавые»

Полицейский Николас Энджел (Саймон Пегг), преуспевающий в раскрытии преступлений в Лондоне, по работе переводится в тихий провинциальный городок под названием Сандфорд. Он расценивает этот перевод как понижение и считает, что ему предстоит скучная рутинная служба в сонном городке, где, казалось бы, никогда ничего не происходит.

Однако вскоре Николас замечает странные вещи, которые заставляют его заподозрить, что в городе творится что-то неладное. Вместе со своим напарником Дэнни (Ник Фрост) он начинает расследование происходящего. По мере развития сюжета герои попадают в удивительные и опасные ситуации. Им предстоит проявить ловкость и сообразительность, чтобы докопаться до истины.

Главные роли в картине исполнили Саймон Пегг и Ник Фрост, которые до этого работали вместе над фильмом «Зомби по имени Шон» — еще одной комедией Эдгара Райта.

«Плохой Санта»

  • Год выпуска: 2003
  • Режиссер: Терри Цвигофф
  • Жанр: криминальная комедия
  • Длительность: 1 час 32 минуты
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4
  • Рейтинг IMDb: 7.1
  • В главных ролях: Билли Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт Келли, Лорен Грэм

Фильм рассказывает о Вилли (Билли Боб Торнтон), который развлекает детишек в костюме Санта-Клауса в торговом центре. Но на самом деле Вилли — алкоголик, бабник и вор, который каждый год вместе со своим напарником — карликом Маркусом (Тони Кокс) — грабит торговые центры, где работает Сантой. Он ведет распутный образ жизни, пьет и спит с посетительницами магазина в примерочных.

За неделю до очередного Рождества Вилли устраивается на работу в торговый центр в американском Финиксе (штат Аризона). Там он знакомится с маленьким мальчиком по имени Терман (Бретт Келли), который наивно и искренне верит, что Вилли — настоящий Санта. Вор начинает привязываться к мальчику, но не спешит отказываться от идеи об ограблении.

Эта криминальная комедия наполнена черным юмором, однако в ней есть место и для рождественской истории о дружбе и нравственном выборе.

«Реальные упыри»

Год выпуска: 2014 Режиссеры: Тайка Вайтити, Джемейн Клемент Жанр: мокьюментари, комедия, ужасы Длительность: 1 час 26 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5 Рейтинг IMDb: 7.6 В главных ролях: Тайка Вайтити, Джемейн Клемент, Кори Константин, Джонатан Брю

Фильм, который принес популярность Тайке Вайтити — режиссеру двух последних картин про Тора, комедии «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и оскароносного «Кролика Джоджо».

«Реальные упыри» — псевдодокументальная история, которая высмеивает классические стереотипы о вампирах, оборотнях и прочей нечисти. События разворачиваются в городе Веллингтон в Новой Зеландии. По сюжету съемочная группа решает снять о них документальный фильм, чтобы показать повседневную жизнь вампиров.

В центре сюжета — вампиры Вьяго (Тайка Вайтити), Владислав (Джемейн Клемент) и Дикон (Джонатан Бруг), которые живут вместе в старом доме — своеобразной вампирской «коммуналке». Самому младшему из героев, Дикону, 183 года, а старшему Петеру (Бен Френшам) — около 8000 лет. Каждый из героев обладает эксцентричным характером, своими странными привычками и своеобразным чувством юмора.

Они рассказывают о своем прошлом, взаимоотношениях внутри «коммуналки» и даже показывают процесс охоты на людей. Постепенно в истории появляются новые забавные персонажи, среди которых есть как ведьмы, так и обычный человек по имени Стью (Стью Рутерфорд).

«Победители шоу»

  • Год выпуска: 2000
  • Режиссер: Кристофер Гест
  • Жанр: мокьюментари, комедия
  • Длительность: 1 час 30 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 6.1
  • Рейтинг IMDb: 7.4
  • В главных ролях: Юджин Леви, Кэтрин О'Хара, Паркер Поси, Дженнифер Кулидж

Еще один фильм для любителей мокьюментари — он рассказывает о людях, которые готовят своих собак к престижной выставке. В 2018 году американский журнал Rolling Stone назвал эту ленту лучшей комедией XXI века.

Состав участников и их питомцев, которые приехали со всех концов Америки, очень разнообразен: здесь есть и пара из Филадельфии с терьером по кличке Бисквит, и эксцентричная нью-йоркская дама с пуделем, и пара из Сан-Франциско со своим ши-тцу, и дрессировщик с хитрым биглем по кличке Винки и другие.

Каждый из владельцев уверен, что именно его собака достойна главного титула. Они готовят своих питомцев к шоу, репетируют выступления, придумывают необычные костюмы и параллельно общаются со съемочной группой и друг с другом.

По мере развития сюжета напряжение нарастает — узнать, кто же победил в шоу, зрители смогут только в самом финале картины.

«Славные парни»

  • Год выпуска: 2016
  • Режиссер: Шейн Блэк
  • Жанр: боевик, комедия, детектив
  • Длительность: 1 час 56 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3
  • Рейтинг IMDb: 7.4
  • В главных ролях: Рассел Кроу и Райан Гослинг

1977 год, Лос-Анджелес. Частный детектив Холланд Марч (Райан Гослинг) получает заказ от женщины по имени Амелия — та просит найти ее пропавшую дочь. Вскоре Холланд знакомится с наемником Джексоном Хили (Рассел Кроу), который охотится за тем же человеком, что и Холланд.

Несмотря на разногласия, героям приходится объединить усилия, чтобы раскрыть загадочное дело о пропаже девушки, которое оказывается тесно связано с грядущими выборами в Лос-Анджелесе. В ходе расследования Холланд и Джексон сталкиваются с опасным преступным миром города. Их методы ведения дела не совпадают — от этого наблюдать за приключениями героев еще интереснее.

Остроумный детектив и брутальный наемник вынуждены научиться работать в команде, чтобы добраться до истины и раскрыть настоящий политический заговор.

Это комедия с отличным юмором и увлекательным сюжетом, которая снята по-хорошему старомодно. Интересный бадди-муви для тех, кто хочет не только посмеяться, но и понаблюдать за ходом криминального расследования.

«Мачо и ботан»

  • Год выпуска: 2012
  • Режиссер: Фил Лорд, Кристофер Миллер
  • Жанр: боевик, комедия
  • Длительность: 1 час 50 минут
  • Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0
  • Рейтинг IMDb: 7.2
  • В главных ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Джонни Депп, Бри Ларсон, Дейв Франко

По сюжету фильма молодые полицейские Мортон Шмидт (Джона Хилл) и Грэг Дженко (Ченнинг Татум) не справляются со своим первым заданием на службе — они забывают зачитать задержанному его права во время ареста. Копов-неудачников отправляют на работу под прикрытием — им нужно внедриться в старшую школу под видом учеников и раскрыть дело о распространении нового синтетического наркотика.

Полицейские проникают в школу, но все снова идет наперекосяк. Герои меняются социальными ролями — прежде крутой Дженко вдруг становится ботаником, а умного и непопулярного когда-то Шмидта, наоборот, современные школьники считают крутым парнем.

Герои Хилла и Татума попадают в комичные ситуации и сталкиваются с типичными проблемами подростков — им предстоит научиться работать в команде, чтобы довести свое задание до конца и спасти жизни настоящих школьников.

«Гарольд и Кумар уходят в отрыв»

Год выпуска: 2004 Режиссер: Дэнни Лейнер Жанр: комедия Длительность: 1 час 28 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7 Рейтинг IMDb: 7.0 В главных ролях: Джон Чо, Кэл Пенн, Пола Гарсес, Нил Патрик Харрис

Двое друзей, Гарольд (Джон Чо) и Кумар (Кэл Пенн), находясь под действием марихуаны, решают поехать в ресторан быстрого питания White Castle, чтобы купить гамбургеры. Однако их путешествие к заветной цели усложняется из-за различных проблем — по пути они теряются в незнакомых местах, заводят новые странные знакомства с людьми и даже дикими животными.

Это местами дерзкая и абсурдная комедия положений с элементами пародии, которая при этом рассказывает о дружбе и жажде приключений.

Через четыре года после выхода первой части зрители увидели продолжение безумных приключений Гарольда и Кумара — вторая часть картины получила название «Гарольд и Кумар 2: побег из Гуантанамо». В ней друзья отправляются в Амстердам, но вновь влипают в неприятности — теперь они вынуждены выбираться из тюрьмы.

Какие еще комедии XXI века стоит посмотреть?

Фильмы и сериалы, Отель "Гранд Будапешт", Школа рока, Солдаты неудачи, Плохой Санта, Борат, Залечь на дно в Брюгге, Добро пожаловать в Zомбилэнд, Типа крутые легавые, SuperПерцы, Зомби по имени Шон, Оскар, Мачо и ботан, Пипец, Девичник в Вегасе, 1+1, Мальчишник в Вегасе, Славные парни, Отель, Реальные упыри, Кэтрин О'хара, Дэнни Лейнер, Джонатан Бруг, Дженнифер Кулидж, Тони Револори, Майя Рудольф, Джон Чо, Сирша Ронан, Эдгар Райт, Лорен Грэм, Роуз Бирн, Юджин Леви, Тимоти Далтон, Фил Лорд, Кристен Уиг, Бретт Келли, Тони Кокс, Рассел Кроу, Дейв Франко, Эд Хелмс, Эдриан Броуди, Саймон Пегг, Мелисса Маккарти, Брэдли Купер, Райан Рейнольдс, Джим Бродбент, Зак Галифианакис, Райан Гослинг, Мортон