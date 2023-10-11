10 фильмов, которые развеселят каждого

Комедия — один из самых популярных и любимых киножанров в мире. Остроумные сценарии, яркие комические персонажи и непредсказуемые сюжеты позволяют зрителям отдохнуть, расслабиться и от души посмеяться. «Лента.ру» публикует список лучших комедий XXI века и рассказывает об их сюжете (без спойлеров).

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В этой подборке — самые яркие и оригинальные комедии нынешнего столетия, которые стоит посмотреть каждому. Эти фильмы отличаются разнообразием комических приемов, талантливой игрой актеров, а также позволяют взглянуть на повседневную жизнь под неожиданным углом.

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Топ-10 комедий XXI века

«Мальчишник в Вегасе»

Год выпуска: 2009

Режиссер: Тодд Филлипс

Жанр: комедия

Длительность: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Рейтинг IMDb: 7.7

В главных ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис, Джастин Барта

Друзья Фил (Брэдли Купер), Стю (Эд Хелмс) везут своего лучшего друга Дага (Джастин Барта) в Лас-Вегас на его мальчишник перед свадьбой, вместе с ними едет и Алан (Зак Галифианакис) — смешной и наивный брат невесты. Вечером ребята напиваются в номере отеля, а утром просыпаются почти без воспоминаний о прошедшей ночи.

Трое друзей обнаруживают, что номер полностью разгромлен, а жених Даг куда-то исчез. Также они находят в номере тигра, младенца, курицу и другие странные вещи, происхождение которых не могут объяснить.

Теперь Фил, Стю и Алан должны восстановить события минувшей бурной ночи и найти пропавшего Дага. Им предстоит пройти через множество приключений и посетить казино Вегаса, чтобы разобраться в том, что же произошло на мальчишнике.

Эта картина заработала почти полмиллиарда доллара в прокате и получила «Золотой глобус» как лучшая комедия года.

«Девичник в Вегасе»

Год выпуска: 2011

Режиссер: Пол Фиг

Жанр: комедия, мелодрама

Длительность: 2 часа 5 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.6

Рейтинг IMDb: 6.8

В главных ролях: Кристен Уиг, Мелисса Маккарти, Майя Рудольф, Роуз Бирн, Элли Кемпер

Еще одна картина, которая рассказывает о приключениях накануне свадьбы, но в этот раз в центре истории оказываются подруги невесты.

Энни (Кристен Уиг) за тридцать, она только что потеряла любимую работу в пекарне и рассталась с молодым человеком. В этот момент ее лучшая подруга Лиллиан (Майя Рудольф), которую Энни знает с детства, сообщает радостную новость — она выходит замуж. Лиллиан приглашает Энни стать подружкой невесты. Энни с энтузиазмом берется за организацию свадьбы и в процессе знакомится с новой подругой Лиллиан — богатой и утонченной Хелен (Роуз Бирн), которая кажется идеальной во всем.

Между Энни и Хелен возникает соперничество за внимание невесты. К тому же выясняется, что Хелен пытается перехватить организацию свадьбы. Энни начинает бороться за роль лучшей подруги и главной подружки невесты на свадьбе Лиллиан.

Легкая молодежная комедия о женщинах и для женщин, которая удостоилась двух номинаций на «Оскар».

«Отель "Гранд Будапешт"»

Год выпуска: 2014

Режиссер: Уэс Андерсон

Жанр: драма, комедия, приключения, детектив

Продолжительность: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Рейтинг IMDb: 8.1

В главных ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Эдриан Броуди, Сирша Ронан

Действие фильма разворачивается в вымышленном европейском государстве Зубровка — на «самой дальней восточной границе Европейского континента».

История развивается вокруг приключений опытного консьержа Густава (Рэйф Файнс) и его помощника Зеро Мустафы (Тони Револори), который позже стал владельцем отеля «Гранд Будапешт» и одним из самых богатых людей в стране.

Причем основные действия разворачиваются в реальный исторический период — между Первой и Второй мировыми войнами. В этой картине есть все: любовная линия, детективная история с опасными авантюрами и неожиданными поворотами.

«Отель "Гранд Будапешт"» получил множество наград, все работы Уэса Андерсона, отличает узнаваемый стиль — необычная визуальная составляющая с яркими акцентами, сочными цветами и геометрически выверенными кадрами.

«Типа крутые легавые»

Год выпуска: 2007

Режиссер: Эдгар Райт

Жанр: боевик, комедия

Длительность: 2 часа

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6

Рейтинг IMDb: 7.8

В главных ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Тимоти Далтон, Джим Бродбент

Полицейский Николас Энджел (Саймон Пегг), преуспевающий в раскрытии преступлений в Лондоне, по работе переводится в тихий провинциальный городок под названием Сандфорд. Он расценивает этот перевод как понижение и считает, что ему предстоит скучная рутинная служба в сонном городке, где, казалось бы, никогда ничего не происходит.

Однако вскоре Николас замечает странные вещи, которые заставляют его заподозрить, что в городе творится что-то неладное. Вместе со своим напарником Дэнни (Ник Фрост) он начинает расследование происходящего. По мере развития сюжета герои попадают в удивительные и опасные ситуации. Им предстоит проявить ловкость и сообразительность, чтобы докопаться до истины.

Главные роли в картине исполнили Саймон Пегг и Ник Фрост, которые до этого работали вместе над фильмом «Зомби по имени Шон» — еще одной комедией Эдгара Райта.

«Плохой Санта»

Год выпуска: 2003

Режиссер: Терри Цвигофф

Жанр: криминальная комедия

Длительность: 1 час 32 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Рейтинг IMDb: 7.1

В главных ролях: Билли Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт Келли, Лорен Грэм

Фильм рассказывает о Вилли (Билли Боб Торнтон), который развлекает детишек в костюме Санта-Клауса в торговом центре. Но на самом деле Вилли — алкоголик, бабник и вор, который каждый год вместе со своим напарником — карликом Маркусом (Тони Кокс) — грабит торговые центры, где работает Сантой. Он ведет распутный образ жизни, пьет и спит с посетительницами магазина в примерочных.

За неделю до очередного Рождества Вилли устраивается на работу в торговый центр в американском Финиксе (штат Аризона). Там он знакомится с маленьким мальчиком по имени Терман (Бретт Келли), который наивно и искренне верит, что Вилли — настоящий Санта. Вор начинает привязываться к мальчику, но не спешит отказываться от идеи об ограблении.

Эта криминальная комедия наполнена черным юмором, однако в ней есть место и для рождественской истории о дружбе и нравственном выборе.

«Реальные упыри»

Год выпуска: 2014 Режиссеры: Тайка Вайтити, Джемейн Клемент Жанр: мокьюментари, комедия, ужасы Длительность: 1 час 26 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5 Рейтинг IMDb: 7.6 В главных ролях: Тайка Вайтити, Джемейн Клемент, Кори Константин, Джонатан Брю

Фильм, который принес популярность Тайке Вайтити — режиссеру двух последних картин про Тора, комедии «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом и оскароносного «Кролика Джоджо».

«Реальные упыри» — псевдодокументальная история, которая высмеивает классические стереотипы о вампирах, оборотнях и прочей нечисти. События разворачиваются в городе Веллингтон в Новой Зеландии. По сюжету съемочная группа решает снять о них документальный фильм, чтобы показать повседневную жизнь вампиров.

В центре сюжета — вампиры Вьяго (Тайка Вайтити), Владислав (Джемейн Клемент) и Дикон (Джонатан Бруг), которые живут вместе в старом доме — своеобразной вампирской «коммуналке». Самому младшему из героев, Дикону, 183 года, а старшему Петеру (Бен Френшам) — около 8000 лет. Каждый из героев обладает эксцентричным характером, своими странными привычками и своеобразным чувством юмора.

Они рассказывают о своем прошлом, взаимоотношениях внутри «коммуналки» и даже показывают процесс охоты на людей. Постепенно в истории появляются новые забавные персонажи, среди которых есть как ведьмы, так и обычный человек по имени Стью (Стью Рутерфорд).

«Победители шоу»

Год выпуска: 2000

Режиссер: Кристофер Гест

Жанр: мокьюментари, комедия

Длительность: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.1

Рейтинг IMDb: 7.4

В главных ролях: Юджин Леви, Кэтрин О'Хара, Паркер Поси, Дженнифер Кулидж

Еще один фильм для любителей мокьюментари — он рассказывает о людях, которые готовят своих собак к престижной выставке. В 2018 году американский журнал Rolling Stone назвал эту ленту лучшей комедией XXI века.

Состав участников и их питомцев, которые приехали со всех концов Америки, очень разнообразен: здесь есть и пара из Филадельфии с терьером по кличке Бисквит, и эксцентричная нью-йоркская дама с пуделем, и пара из Сан-Франциско со своим ши-тцу, и дрессировщик с хитрым биглем по кличке Винки и другие.

Каждый из владельцев уверен, что именно его собака достойна главного титула. Они готовят своих питомцев к шоу, репетируют выступления, придумывают необычные костюмы и параллельно общаются со съемочной группой и друг с другом.

По мере развития сюжета напряжение нарастает — узнать, кто же победил в шоу, зрители смогут только в самом финале картины.

«Славные парни»

Год выпуска: 2016

Режиссер: Шейн Блэк

Жанр: боевик, комедия, детектив

Длительность: 1 час 56 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3

Рейтинг IMDb: 7.4

В главных ролях: Рассел Кроу и Райан Гослинг

1977 год, Лос-Анджелес. Частный детектив Холланд Марч (Райан Гослинг) получает заказ от женщины по имени Амелия — та просит найти ее пропавшую дочь. Вскоре Холланд знакомится с наемником Джексоном Хили (Рассел Кроу), который охотится за тем же человеком, что и Холланд.

Несмотря на разногласия, героям приходится объединить усилия, чтобы раскрыть загадочное дело о пропаже девушки, которое оказывается тесно связано с грядущими выборами в Лос-Анджелесе. В ходе расследования Холланд и Джексон сталкиваются с опасным преступным миром города. Их методы ведения дела не совпадают — от этого наблюдать за приключениями героев еще интереснее.

Остроумный детектив и брутальный наемник вынуждены научиться работать в команде, чтобы добраться до истины и раскрыть настоящий политический заговор.

Это комедия с отличным юмором и увлекательным сюжетом, которая снята по-хорошему старомодно. Интересный бадди-муви для тех, кто хочет не только посмеяться, но и понаблюдать за ходом криминального расследования.

«Мачо и ботан»

Год выпуска: 2012

Режиссер: Фил Лорд, Кристофер Миллер

Жанр: боевик, комедия

Длительность: 1 час 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0

Рейтинг IMDb: 7.2

В главных ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Джонни Депп, Бри Ларсон, Дейв Франко

По сюжету фильма молодые полицейские Мортон Шмидт (Джона Хилл) и Грэг Дженко (Ченнинг Татум) не справляются со своим первым заданием на службе — они забывают зачитать задержанному его права во время ареста. Копов-неудачников отправляют на работу под прикрытием — им нужно внедриться в старшую школу под видом учеников и раскрыть дело о распространении нового синтетического наркотика.

Полицейские проникают в школу, но все снова идет наперекосяк. Герои меняются социальными ролями — прежде крутой Дженко вдруг становится ботаником, а умного и непопулярного когда-то Шмидта, наоборот, современные школьники считают крутым парнем.

Герои Хилла и Татума попадают в комичные ситуации и сталкиваются с типичными проблемами подростков — им предстоит научиться работать в команде, чтобы довести свое задание до конца и спасти жизни настоящих школьников.

«Гарольд и Кумар уходят в отрыв»

Год выпуска: 2004 Режиссер: Дэнни Лейнер Жанр: комедия Длительность: 1 час 28 минут Рейтинг «Кинопоиска»: 6.7 Рейтинг IMDb: 7.0 В главных ролях: Джон Чо, Кэл Пенн, Пола Гарсес, Нил Патрик Харрис

Двое друзей, Гарольд (Джон Чо) и Кумар (Кэл Пенн), находясь под действием марихуаны, решают поехать в ресторан быстрого питания White Castle, чтобы купить гамбургеры. Однако их путешествие к заветной цели усложняется из-за различных проблем — по пути они теряются в незнакомых местах, заводят новые странные знакомства с людьми и даже дикими животными.

Это местами дерзкая и абсурдная комедия положений с элементами пародии, которая при этом рассказывает о дружбе и жажде приключений.

Через четыре года после выхода первой части зрители увидели продолжение безумных приключений Гарольда и Кумара — вторая часть картины получила название «Гарольд и Кумар 2: побег из Гуантанамо». В ней друзья отправляются в Амстердам, но вновь влипают в неприятности — теперь они вынуждены выбираться из тюрьмы.