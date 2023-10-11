Не только «Барби»: 6 фильмов, претендующих на «Оскар»
Каждый год на сайте GoldDerby эксперты и обыватели пытаются угадать номинантов и победителей различных премий, в том числе и «Оскара». На этот раз список получился интригующим: от захватывающего байопика про создателя ядерной бомбы до нового фильма Мартина Скорсезе, который порадует нас после долгого затишья.
Чем может запомниться «Оскар» в следующем году, узнавал «Клопс».
1. «Оппенгеймер» 17+
Режиссёр Кристофер Нолан
Фильм повествует о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который был одним из тех, кто разрабатывал формулу ядерной бомбы. По мнению GoldDerby и киноэкспертов, лента является главным претендентом не только в категории «Лучший фильм», но и во многих других, включая «Лучшую режиссуру» — эту награду Нолан ещё ни разу не получал.
В актёрских номинациях главный претендент на победу — Роберт Дауни-младший за лучшую мужскую роль второго плана и Киллиан Мёрфи за роль самого Роберта Оппенгеймера.
2. «Убийца цветочной луны» 18+
Режиссёр Мартин Скорсезе
Это драматический триллер, основанный на реальных событиях. История разворачивается в 1920-х годах в Штатах, где главный герой (его роль играет Леонардо Ди Каприо) — наёмник ФБР по имени Эрнест Бёркхарт. Спойлерить не будем, потому что любой фильм Скорсезе обязательно рекомендуется к просмотру.
3. «Бедные-несчастные» 18+
Режиссёр Йоргос Лантимос
Греческий режиссёр уже успел получить «Оскар» за несколько своих работ. Весь мир знает его как гротескного, артхаусного и сюрреалистичного мастера. Сюжеты фильмов Лантимоса чаще всего содержат аллюзию на современное общество: получаются запоминающиеся антиутопии.
Новый не менее эксцентричный: режиссёр рассказывает историю Беллы Бакстер, которая покончила с собой из-за жестокого мужа. Эксцентричный учёный решает спасти женщину и пересаживает Белле мозг её же нерождённого ребёнка.
4. «Барби» 16+
Режиссёр Грета Гервиг
Эта картина собрала как и восхищённые отзывы, так и довольно противоречивые. Но «Барби» точно достойна вашего внимания хотя бы потому что над фильмом была произведена тонкая работа. Чего стоят только ярко-розовые декорации, в которых живут персонажи Райана Гослинга и Марго Робби, и их наряды, так напоминающие кукольные.
5. «Наполеон» +18
Режиссёр Ридли Скотт
Ридли Скотт не любит мелочиться, когда речь идёт о съёмках кино. Режиссёр известен как автор дорогих и масштабных картин: «Бегущий по лезвию», «Чужой», «Прометей», «Марсианин» и «Гладиатор». «Наполеон» тоже не сдал в позициях: на производство картины было потрачено 46 330 000 долларов. Главную роль исполнил Хоакин Феникс.
6. «Город астероидов» +14
Режиссёр Уэс Андерсон
Уэс Андерсон тоже не впервые претендует на престижную премию. На этот раз режиссёр решил погрузить зрителя в историю вымышленного городка возле кратера, оставшегося после падения астероида тысячи лет назад. Воронку постоянно изучают юные астрономы, их родственники и военные. Однажды всё очень круто меняется, и теперь измениться рискует весь мир.
«Клопс» собрал подборку фильмов для осеннего вечера. Окунитесь в мир чудес и фантазий — ведь список посвящён сказкам для взрослых.