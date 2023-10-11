6 фильмов, претендующих на «Оскар»

Каждый год на сайте GoldDerby эксперты и обыватели пытаются угадать номинантов и победителей различных премий, в том числе и «Оскара». На этот раз список получился интригующим: от захватывающего байопика про создателя ядерной бомбы до нового фильма Мартина Скорсезе, который порадует нас после долгого затишья.

© Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Чем может запомниться «Оскар» в следующем году, узнавал «Клопс».

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1. «Оппенгеймер» 17+

Режиссёр Кристофер Нолан

Фильм повествует о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который был одним из тех, кто разрабатывал формулу ядерной бомбы. По мнению GoldDerby и киноэкспертов, лента является главным претендентом не только в категории «Лучший фильм», но и во многих других, включая «Лучшую режиссуру» — эту награду Нолан ещё ни разу не получал.

В актёрских номинациях главный претендент на победу — Роберт Дауни-младший за лучшую мужскую роль второго плана и Киллиан Мёрфи за роль самого Роберта Оппенгеймера.

2. «Убийца цветочной луны» 18+

Режиссёр Мартин Скорсезе

Это драматический триллер, основанный на реальных событиях. История разворачивается в 1920-х годах в Штатах, где главный герой (его роль играет Леонардо Ди Каприо) — наёмник ФБР по имени Эрнест Бёркхарт. Спойлерить не будем, потому что любой фильм Скорсезе обязательно рекомендуется к просмотру.

3. «Бедные-несчастные» 18+

Режиссёр Йоргос Лантимос

Греческий режиссёр уже успел получить «Оскар» за несколько своих работ. Весь мир знает его как гротескного, артхаусного и сюрреалистичного мастера. Сюжеты фильмов Лантимоса чаще всего содержат аллюзию на современное общество: получаются запоминающиеся антиутопии.

Новый не менее эксцентричный: режиссёр рассказывает историю Беллы Бакстер, которая покончила с собой из-за жестокого мужа. Эксцентричный учёный решает спасти женщину и пересаживает Белле мозг её же нерождённого ребёнка.

4. «Барби» 16+

Режиссёр Грета Гервиг

Эта картина собрала как и восхищённые отзывы, так и довольно противоречивые. Но «Барби» точно достойна вашего внимания хотя бы потому что над фильмом была произведена тонкая работа. Чего стоят только ярко-розовые декорации, в которых живут персонажи Райана Гослинга и Марго Робби, и их наряды, так напоминающие кукольные.

5. «Наполеон» +18

Режиссёр Ридли Скотт

Ридли Скотт не любит мелочиться, когда речь идёт о съёмках кино. Режиссёр известен как автор дорогих и масштабных картин: «Бегущий по лезвию», «Чужой», «Прометей», «Марсианин» и «Гладиатор». «Наполеон» тоже не сдал в позициях: на производство картины было потрачено 46 330 000 долларов. Главную роль исполнил Хоакин Феникс.

6. «Город астероидов» +14

Режиссёр Уэс Андерсон

Уэс Андерсон тоже не впервые претендует на престижную премию. На этот раз режиссёр решил погрузить зрителя в историю вымышленного городка возле кратера, оставшегося после падения астероида тысячи лет назад. Воронку постоянно изучают юные астрономы, их родственники и военные. Однажды всё очень круто меняется, и теперь измениться рискует весь мир.