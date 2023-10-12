Почему хитовый сериал Marvel «Локи» потерял всю уникальность

На Disney+ состоялась премьера второго сезона «Локи» — самого фантасмагорического сериала Marvel, в котором культовый асгардец путешествует по невиданным мирам за пределами пространства и времени. Как этот проект вписывается в четвертую фазу киновселенной Marvel, какие метаморфозы претерпел заглавный персонаж и почему его приключения так похожи на недавний хит «Все везде и сразу», рассказывает «Лента.ру».

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Бог хитрости и коварства никогда ранее не был настолько растерян — даже время и пространство больше не сдерживают Локи (Том Хиддлстон), произвольно прыгающего то в прошлое, то в будущее. Расправа над Тем, кто остается (Джонатан Мэйджерс) в финале первого сезона привела к освобождению мультивселенной, тотальной путанице в пространственно-временном континууме, а также к брожениям настроений в кабинетах организации «Управление временными изменениями» (УВИ), которая этот самый континуум должна была держать в узде.

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Сотрудники УВИ всю свою сознательную жизнь занимались тем, что выслеживали и удаляли Вариантов — диссидентов, действия которых шли вразрез со Священным таймлайном и создавали альтернативные вселенные. Одним из таких Вариантов в первом сезоне оказался сам Локи, которого охотники из УВИ выловили и приговорили к аннигиляции. Однако добродушный седой бюрократ Мебиус (Оуэн Уилсон) рекрутировал асгардца для того, чтобы тот помог отыскать Сильви (Софи Ди Мартино), женскую ипостась Локи из другой вселенной, саботирующую работу УВИ. Объединившись с Сильви (в которую он, разумеется, влюбился, как в зеркало), бог обмана добрался до конца времен, где и обнаружил Того, кто останется.

В беседе с таинственным архитектором всего Локи выяснил, что представители Управления — те же Варианты с откорректированной памятью. И все до единого — жертвы Того, кто остается, который не только создал УВИ, тайком подчинив себе Священный таймлайн, но теперь готовится захватить и каждую из размножившихся вселенных по отдельности.

Этот поток событий и информации может запросто сбить с толку, но истинные фанаты вселенной Marvel и не к такому готовы

Супергеройская франшиза с ее путешествиями во времени еще в полнометражных фильмах превратила свои истории в громоздкую химеру, в которой все и со всем переплетено. Даст бог (коварства), к финалу и этот плотный клубок сюжетных завихрений распутается.

К тому же в ансамбле персонажей «Локи» произошло удачное пополнение в виде Уробороса, неприметного инженера с задворок УВИ, который все свое экранное время только и делает, что объясняет, как работают разветвления времени, временной извлекатель ауры, временной ткацкий станок и другие макгаффины сезона. Сыгравший Уробороса Ке Хюи Куан не так давно прославился как полноценный драматический актер благодаря оскароносному «Все везде и сразу», сюжетное безумие которого отлично рифмуется с хаосом таймлайнов в «Локи». Впрочем, эта новая, исключительно техническая роль для Куана выглядит, скорее, как возврат к его раннему карьерному этапу в «Индиане Джонсе и Храме судьбы».

Вообще, техобслуживанием заглавного персонажа здесь занимается в принципе весь второстепенный актерский состав — ни Оуэн Уилсон в образе Мебиуса, ни Вунми Мосаку в роли жесткой Охотницы Б-15 так и не становятся какими-то мало-мальски осознанными, эволюционирующими героями. В основном они поглощены раздачей квестов Локи и решением первостепенных проблем. Здесь то голова их божества на стол упадет, то лампочки по всему УВИ начнут мерцать, то ткань времени и пространства разрывается — словом, не до рефлексии. Возможно, именно так и должны вести себя украденные из своих таймлайнов Варианты, однако в контексте сериалов Marvel для них есть и другое, более привычное название — персонажи-функции.

Да и сам Локи, превратившись из беспринципного злодея в слезливого романтика, растерял добрую часть своего обаяния

Теперь он, как заправский мститель, носится по сюжету, выполняет невыполнимые задачи и пытается найти свою возлюбленную — то есть мало чем отличается от и без того широкого пантеона протагонистов Marvel. Исправивший бога лжи еще в первом сезоне Майкл Уолдрон, с одной стороны, облегчил себе и своему преемнику Эрику Мартину задачу (сюжетные линии стоящих за правое дело марвеловских героев, как правило, однообразно прямолинейны и просты), с другой — упустил возможность собрать из «Локи» нестандартный, увлекательный антигеройский сериал с харизматичным бессовестным нарциссом на переднем плане.

Таких упущений в «Локи», который начинался довольно многообещающе, масса

Дано было многое. Совершенно новая, детально проработанная мультивселенная безумия, управляемая не менее сумасшедшей бюрократической организацией, будто перекочевавшей в шоу из «Людей в черном» или «Автостопом по Галактике». Любимчик публики и замечательный актер Том Хиддлстон в главной роли. Фантастический сеттинг, позволяющий этого самого Хиддлстона нарядить в самый абсурдный костюм и поставить в любые декорации — от Помпеев до инопланетного бара-поезда. Да и на вторых ролях представлены актеры не менее интересные — от Уилсона и Ричарда Э. Гранта до харизматичного Мэйджерса. Сериал, в конце концов, поднимал философские темы, включая моральные дилеммы диктаторов и даже детерминизм.

Проблема в том, что все эти чудесные элементы так и не получили должного развития, оставшись лишь оберткой для стандартного, алгоритмически выверенного шоу Marvel. Вместо того чтобы взаправду исследовать вопросы свободы выбора или суть тоталитарных правителей, сериал предпочитает утяжелять себя за счет миротворчества, которое, признаем, вышло сложным и проработанным, но вместе с тем довольно нудным.

Вся суть первого сезона «Локи» заключалась в том, чтобы подготовить зрителей к появлению нового опасного антагониста, которому предначертано затем перекочевать в полнометражную вселенную и столкнуться со всеми мстителями сразу. Вторая ступень этого плана, к слову, тоже уже выполнена — Канг Завоеватель, одна из ипостасей Того, кто остается, выступил главным злодеем в неудачном боевике «Человек-муравей и Оса: Квантомания».