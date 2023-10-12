В прокат вышел фильм ученицы Сокурова «Клетка ищет птицу»

Дебютный фильм режиссера Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу» выходит в прокат 12 октября.

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Премьера драмы, снятой на чеченском языке по сценарию самой Мусаевой, состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. Также картина была показана на Международном фестивале «Дух огня», где завоевала награду как лучший отечественный дебютный фильм и получила призы за лучшую операторскую работу и лучшую женскую роль.

Действие фильма происходит в Чечне. Его главная героиня — 17-летняя Яха (Хадижа Батаева), живущая в маленьком селе. Девушка мечтает уехать учиться в город, но может оставить привычную жизнь только вместе с мужчиной. Картина посвящена судьбам кавказских женщин, внутренним конфликтам и ограничениям консервативного общества. Все роли в фильме исполняют непрофессиональные актеры, пишет RT.