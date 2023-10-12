Режиссер «Смешариков» рассказал о философском смысле эпизода с Барашем

Режиссер мультсериала «Смешарики» Джангир Сулейманов рассказал о неочевидном философском замысле эпизода, в котором Бараш переживает различные трансформации. Об этом мужчина сообщил в интервью для портала 74.ru.

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От отметил, что тайные смыслы в силу разных интерпретаций появляются неосознанно. Поэтому эпизод «Смысл жизни», по мнению Сулейманова, можно транслировать даже в качестве образовательной программы на факультетах философии и психологии.

— Я бы ее назвал философской зарисовкой, которая не имеет ответа. Я, когда взял ее в работу, то, раз уж мы играем в постмодернизм, решил сделать ее стилистически, как фильм Джима Джармуша «Мертвец», — цитирует портал размышления режиссера.

Джангир Сулейманов подчеркнул, что самые наблюдательные зрители могут обнаружить в эпизоде и другие отсылки на известные кинокартины. Там также встречаются аллюзии на «Большого Лебовски» братьев Коэнов и «Интерстеллар» Нолана.