Опубликованы новые кадры со съемок «Последнего богатыря. Наследие»

В Сети появилась порция новых кадров со съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие». Действия шоу развернутся через 20 лет после основных событий фильма «Последний богатырь» .

Согласно синопсису, Ивану уже исполнилось 50 лет, и у него есть две дочери: богатырка Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников.