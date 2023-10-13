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Опубликованы новые кадры со съемок «Последнего богатыря. Наследие»

В Сети появилась порция новых кадров со съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие». Действия шоу развернутся через 20 лет после основных событий фильма «Последний богатырь».

Опубликованы новые кадры со съемок «Последнего богатыря. Наследие»
© Чемпионат.com

Согласно синопсису, Ивану уже исполнилось 50 лет, и у него есть две дочери: богатырка Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников.

Режиссёром проекта выступает Антон Маслов — соавтор нашумевших «Вампиров средней полосы». Виктор Хориняк вернулся к роли Ивана, а молодую Бабу Ягу играет Юлия Пересильд.

Премьера «Последнего богатыря. Наследие» состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре START.

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