Какие турецкие сериалы вошли в топ предпочтений российских зрителей

Зрители START "распробовали" турецкие сериалы и стали смотреть их в 11 раз чаще. Такую статистику распространил в четверг онлайн-кинотеатр.

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Лидером по уникальным просмотрам стал сериал "Зимородок" - его посмотрело больше 1,5 млн уникальных зрителей с момента появления на платформе в мае 2023 года. На днях на START эксклюзивно вышел второй сезон сериала - пока это единственная платформа, где можно посмотреть продолжение.

В топ-5 самых популярных турецких сериалов на START вошли "Зимородок", "Постучись в мою дверь", "Мистер Ошибка", "Любовь напоказ", "Красивее, чем ты". Общее количество уникальных просмотров этих сериалов приблизилось к отметке 3 млн. Причем половина из них приходится на "Зимородок".

Популярность турецких сериалов на START растет от месяца к месяцу - по итогам сентября 2023 года количество уникальных просмотров увеличилось в 6 раз по сравнению с началом года и в 11 раз по сравнению с 9 месяцами 2022 года. Такие показатели выводят турецкие "дизи" в категорию самых быстрорастущих по аудитории сериалов.

Примечательно, что в среднем подписчики смотрят 4 серии в день подряд, при этом длительность одной серии в некоторых турецких сериалах может достигать 120 минут. Лидером по непрерывному просмотру стал сериал "Стамбульская невеста" - средний сеанс просмотра составил 6 серий в день.