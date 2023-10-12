Фильм «Стальное сердце» сравнили с «Последним богатырем»

«Не вижу здесь попытку угнаться за успехом кинофраншизы о «Последнем богатыре». С тем же успехом можно считать, что «Последний богатырь» стремится угнаться за «Пиратами Карибского моря». Это разные франшизы. Успех «Последнего богатыря» в том, что он прилично снят, там хорошие актерские работы, занятный сценарий, смешно придумано. При этом глупый пример, но второй «Аватар» хуже первого... Крайне редко получается, что продолжение лучше оригинала. Второй «Последний богатырь» хуже первого, третий хуже второго. Но среди зрителей популярно хорошее кино. А уж какие там герои: былинные или нет... Совершенно без разницы», - сказал Шнейдеров.